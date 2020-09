Carlos Melconian: "Este Gobierno devalúa todos los días"

El economista Carlos Melconian habló sobre la actualidad de la economía argentina, analizó el Presupuesto 2021 presentado el martes en Diputados y nombró algunas de las razones por las cuales considera que el país no crece.

A su vez, el ex titular del Banco Central (BCRA) se refirió al desafortunado comentario que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, antes de exponer el Presupuesto 2021, y criticó la falta de credibilidad en los políticos. "Yo también puedo 'sarasear' hasta que esté...", fue la frase deslizada por el titular del Palacio de Hacienda, que de forma inmediata se volvió viral.

"Argentina está con un problema gravísimo: la gente necesita creer en alguien. El segundo es la sarasa, que no es la anécdota que se quiso hacer el langa con el jefe de Diputados", opinó Melconian en declaraciones a Animales Sueltos. Posteriormente, leyó el primer párrafo de la presentación y consideró que "les encanta usar la palabra inclusivo pero nunca lo hacen".

El ex presidente del Banco Nación continuó con la lectura y, al centrarse en el fragmento de la presentación donde Guzmán aseguró que el Presupuesto "es la herramienta más importante para la política pública", Melconian señaló que "ya los números no se los creen desde el primer día".

Mirá también Qué significa y de dónde viene la palabra "sarasa" "Yo también puedo empezar a sarasear hasta que esté", la polémica frase que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo minutos antes de empezar a defender el Presupuesto 2021. Se lo dijo a Sergio Massa sin darse cuenta que tenía el micrófono abierto. Por SOLEDAD NAVARRO

Después cuestionó la parte en la cual el ministro indicó que se presentaba "el ancla del esquema integral, macroeconómico de la transición entre el lugar de donde hoy se encuentra la economía". Y al respecto, Melconian enfatizó: "Esta es la sarasa, no la joda entre el pibe (por Guzmán) y Sergio Massa".

Por otro lado, el especialista sostuvo que la economía está "desarticulada y desordenada". Y aseveró: "Para que cierre el Presupuesto, el Ministro necesita otra inflación. No 28%, que no le cree nadie (a Guzmán). No viene una hiperinflación pero sí viene una inflación más alta y un dólar más alto. Asimismo, sostuvo que "este Gobierno devalúa todos los días".

Con respecto a la falta de inversiones en el país, el ex titular del BCRA explicó que es necesario generar un "clima de negocios". Y en ese sentido, añadió: "Un inversor no llega a Argentina, porque se da cuenta que el clima es malo".

"Argentina ya incumplió los acuerdos con el FMI, hay un Presidente, pero lo puso la vicepresidenta (Cristina Kirchner), (el Gobierno) quiso quedarse con una aceitera y las telecomunicaciones", mencionó.

Por último, se refirió a los motivos por los cuales la Argentina no crece y aseguró que hay impericia y dogmatismo ideológico. "Decir el domingo, no voy a ampliar el cepo y al otro día lo hacen, se pierde credibilidad", finalizó.