El Premio a la Trayectoria fue para Eduardo Del Piano, de Swiss Medical

El premio a la trayectoria fue otorgado al CIO de Swiss Medical Group Eduardo Del Piano, quien fue votado por sus colegas, sobresaliendo dentro de la selección de referentes del sector nominados por InfoTechnology.

“Este tipo de reconocimiento es una caricia al alma. Es una gran motivación, una doble motivación, para mí y para todo mi equipo de trabajo”, dijo Del Piano al recibir el galardón, antes de pasar a los agradecimientos: “Me gustaría agradecer a mi familia, que me ha acompañado durante todos estos años. Obviamente a El Cronista Comercial y a Information Technology; a mis colegas, que fueron los que me votaron. A Swiss Medical, a mi jefe, al presidente, al vicepresidente, por dejarme desarrollarme todos estos años dentro de la organización. A mi gran equipo de trabajo: los que están y los que estuvieron, que sin ninguna duda sin ellos no lo podría haber llevado adelante. Y a mis compañeros, que también me ayudan en el día a día. Ahora tengo un doble desafío, porque tengo que continuar con este proyecto en el que estoy encaminado, tanto yo como todo mi equipo de trabajo”.