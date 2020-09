“Es fundamental pensar qué es lo que necesita el otro, el cliente”

La llegada del covid-19 obligó a las empresas a reinventarse. A agudizar el ingenio para superar la crisis y poder lograr el cometido de innovar. Sobre ese asunto disertó Facundo Maldonado, director comercial y de marketing de Copileidy.

A la hora de plantear la manera de maximizar las oportunidades que se presentan ante la coyuntura actual, Maldonado reflexionó: “Hay que pensar qué es lo que necesita el otro. No querer solucionar un producto, porque es más cómodo o es más rentable y tratar de vendérselo a un cliente. Una de las cosas que me parece más innovadoras y que está siendo más importante es eso, pensar qué es lo que necesita el otro. Creo que es una pata fundamental, no es llegarle a determinado cliente a través de una guerra de precios, sino tratar de generar valor. No concentrarse en uno, sino concentrarse en el otro”.

Pero la llegada de la pandemia y la consecuente cuarentena, aceleró muchos procesos y obligó a las compañías a reinventarse en distintos aspectos. “El primer desafío fue estar cerrados durante casi dos meses. Eso hizo que tengamos que afianzar las relaciones con colaboradores y clientes, y fue un desafío que tuvimos con el equipo de marketing”, remarcó Maldonado, quien al analizar cómo debió manejarse la compañía ante un nuevo escenario externo, sostuvo: “El consejo es concentrarse, en la parte interna, que es la parte que hace que el cliente llegue a lo que necesita, trabajar en esa comunicación y esa sostenibilidad de decir: ‘te estoy acompañando’”.