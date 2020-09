Coronavirus en Reino Unido: ajustan controles pero buscan evitar una nueva cuarentena

En medio de la creciente escalada de casos de Covid-19 en el Reino Unido (se reportaron 5000 casos en las últimas 24 horas y 37 nuevas muertes), el primer ministro Boris Johnson estableció una nueva serie de restricciones para tratar de evitar la propagación del virus, sin caer en un confinamiento que amenace la incipiente recuperación económica. En marzo, Johnson estableció una cuarentena estricta de casi dos meses que provocó la recesión más profunda en 100 años.

Entre las nuevas medidas, Johnson instó a las personas a trabajar en sus casas en la medida en que les sea posible; el servicio en los pubs y restaurantes se limita a las mesas y el nuevo horario de cierre es a las 10 PM; máscara obligatoria para empleados de comercio, taxistas, personal de hotelería y clientes; multa de 200 libras (u$s 254) para quien no use barbijo; se prohíbe la participación masiva en conferencias, exhibiciones y eventos deportivos hasta el 1 de octubre.

https://www.cronista.com/internacionales/Europa-cayeron-las-bolsas-por-temor-a-que-otra-ola-de-coronavirus-reponga-las-cuarentenas--20200721-0057.html

El premier británico aclaró que las reglas podrían endurecerse aún más si el virus continúa fuera de control. “Si nos viéramos obligados a una nueva cuarentena nacional, eso amenazaría no solo los empleos y los medios de subsistencia, sino el contacto humano amoroso del que todos dependemos”, dijo.

Sin embargo, ante el Parlamento británico, Johnson insistió en que no quiere volver a una cuarentena nacional y que el objetivo del gobierno es “proteger la economía de medidas mucho más duras y costosas que inevitablemente serían necesarias más adelante”. Agregó que la ciudadanía debería asumir que las restricciones estarán vigentes durante “quizás seis meses”.

Johnson advirtió que vienen “meses incuestionablemente difíciles” –Europa se encamina al invierno–, y afirmó que el Reino Unido corre el riesgo de lamentar “muchas más muertes y que muchas más familias pierdan seres queridos antes de tiempo” si las personas no cumplen con su parte. El principal asesor científico de Johnson, Patrick Vallance, advirtió el lunes que, si no se toman medidas, el Reino Unido está en camino a registrar 50.000 nuevos casos diarios Covid-19 a mediados de octubre.

Las restricciones intensificaron la presión sobre el canciller de Hacienda, Rishi Sunak, para implementar más medidas para proteger los empleos y las empresas. El Tesoro ha gastado más de 50.000 millones de libras (u$s 64.000 millones) en apoyo al empleo y ha respaldado más de 57.000 millones de libras (u$s 72,5 mil millones) en préstamos a empresas, pero esos programas terminarán en las próximas semanas.