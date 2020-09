Según el Presupuesto 2021, qué pasará con la deuda con el FMI y con el Club de París

Ya cerrado el arreglo con los acreedores privados de la deuda externa, los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales son las próximas negociaciones que deberá afrontar el Gobierno, que entre capital e intereses totalizan más de u$s 10.500 millones.

Se trata de obligaciones de pago que Argentina debe honrar el año que viene y que en el proyecto de ley de Presupuesto el equipo económico asumió que se postergarán o se financiarán a partir de nuevos desembolsos por parte de organismos internacionales y bilaterales.

El texto ingresado al Congreso la semana pasada; y que el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaba formalmente hoy; contempla que los pagos de capital al FMI y al Club de París por u$s 3735 millones y u$s 2100 millones, respectivamente, se postergarán más allá de 2023 en común acuerdo con los organismos, según se asume.

Las obligaciones con el Fondo lucen como las más exigentes en el próximo lustro, dado que entre 2022 y 2024 Argentina deberá devolver más de u$s 40.000 millones, por lo que el objetivo del Gobierno es en los próximos meses sellar un nuevo programa con el organismo que descomprima el horizonte de pagos.

En tanto, la deuda con el Club de París es el saldo que no abonó el Gobierno en mayo de este año, que propuso postergar hasta mayo de 2021. La deuda original era de unos u$s 5000 millones, a lo que se le sumaron u$s 1100 millones en concepto de intereses y otros u$s 3633 millones en concepto de punitorios, durante la gestión de Axel Kicillof al frente de la cartera económica.

En otro plano aparecen las obligaciones de pago de intereses al Fondo y al Club de París y todos los pagos de principal e intereses a otros organismos multilaterales, teniendo en cuenta que estas últimas son de un monto menor al de las amortizaciones de capital de los primeros dos.

Según el texto ingresado al Congreso, estas obligaciones se pagarán a partir de nuevos desembolsos por otros organismos internacionales y bilaterales. Para 2021, este segmento de obligaciones totaliza más de u$s 4700 millones.