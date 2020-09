'Plan Verano': Lacalle Pou no sabe si Uruguay podrá tener fronteras abiertas con Argentina

"Hoy no estamos con las condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas con Argentina y Brasil" afirmó el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en relación a las medidas que anticipa el gobierno para la temporada de verano.

En este sentido, el presidente aclaró que la situación más compleja era con Brasil –que ya superó los 4,5 millones de contagios y se acerca a las 140.000 muertes– debido a la frontera seca, a diferencia de lo que ocurre con Argentina –a la que Lacalle Pou definió como el “principal suministro” de turismo–, donde la circulación de personas es menor porque hay el cruce es vía fluvial.

"Se nos viene una decisión bastante difícil, que atenta directamente contra una base económica importante del país como el turismo", dijo el mandatario uruguayo en el marco de un foro organizado por el diario ABC de España. No obstante, Lacalle Pou adelantó que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) está trabajando en un "Plan Verano" para permitir "algún ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso". En este sentido, manifestó que la industria del turismo fue asfixiada por la pandemia y que estaban evaluando "hacer un impulso para que esta temporada pase bastante menos males de lo que uno querría".

Si la vacuna no llegara antes de que comience la temporada –algo que a esta altura es bastante probable–, el gobierno deberá definir, entre otras cosas, si abre las fronteras y, en caso de hacerlo, si la apertura será por país, por región si se exigirá un test de Covid-19 negativo con un plazo máximo de 72 horas previo al ingreso a Uruguay, si será necesario hacer cuarentena incluso con el resultado negativo. Más allá de estos escenarios, el gobierno proyecta un crecimiento en el turismo interno debido a las restricciones de vuelo, aunque no creen que vaya a poder suplir la caída del turismo internacional.

“Para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario”, resumió Lacalle Pou.

En relación con la gestión de la pandemia, el mandatario declaró que “si Uruguay tiene hoy un lugar importante en la lucha contra la pandemia, que lo ponen en una buena posición en el mundo, no es por el Gobierno, sino por los ciudadanos, y yo confío en ellos”. Lacalle Pou dijo que en este contexto incierto, los gobiernos deben “trasladar seguridad y confianza” y “apelar a los anclajes más básicos del individuo”, siendo la libertad uno de ellos. Por eso le atribuyó el éxito en el control de la pandemia (desde el comienzo de la pandemia el país registra menos de 2000 casos y sólo 46 muertes por coronavirus) a los uruguayos, que supieron interpretar que su libertad individual estaba vinculada al bien común.