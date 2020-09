Permiso para comprar dólares: cómo consultar la base de datos de la Anses

El aumento de las restricciones para la compra de dólares incluye desde la semana pasada la prohibición de acceso al mercado cambiario de las personas que reciban una serie beneficios del Estado como un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o una Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otras.

Por eso los bancos están obligados a consultar la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para chequear si el cliente que quiere abrir una cuenta nueva en dólares o comprar divisas con su cupo mensual de u$s 200 no está excluido por pertenecer a alguno de esos grupos.

La base de datos contra la que los bancos tienen que hacer la consulta es abierta, por lo que cualquier ahorrista puede también consultarla en http://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Realizar la consulta es sumamente sencillo y la respuesta es veloz. Pero el trámite necesita hacerse uno a uno -algo que complica la consulta por parte de los bancos, ya las operaciones cambiarias minoristas se realizan por banca online y no con un cajero que pueda realizar la consulta antes de aprobar o no la venta de divisas.

Cómo consultar la base de la ANSeS

En el sitio de consultas de la ANSeS hay que ingresar el CUIL o CUIT, sin necesidad de cambiar las fechas de consulta, y luego tipear el “captcha” en el cuadro de diálogo correspondientes.

Hecha la consulta, la base de datos devuelve en forma casi inmediata la respuesta.

Básicamente, hay dos opciones:

Que diga que ese CUIL o CUIT “registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad” y/o que “registra afiliación en Obra Social vigente”. En todo caso, lo fundamental es que incluya la leyenda cruzada que reza “Denegatoria / Certificación Negativa”.

O bien que salga un largo listado de posibles prestaciones y subsidios, indicando cuál o cuáles percibe ese CUIL o CUIT y cuáles no y sin la leyenda cruzada de “Denegatoria / Certificación Negativa”.

Contra lo que podría pensarse, el cartel de “Denegatoria / Certificación Negativa” es el que confirma que efectivamente el propietario de ese CUIL o CUIT está, al menos desde el punto de vista del entrecruzamiento con la ANSeS, habilitado para abrir una cuenta en dólares o comprar divisas dentro de su cupo mensual de u$s 200.

Si el resultado es ese, queda aún por delante que la compra se haga con declaración jurada del ahorrista de que conoce las regulaciones (algo que ya pasaba en los últimos meses) y el cruce con otros datos sobre el cupo mensual vigente (por si lo agotó o lo redujo, por ejemplo, con compras en dólares con tarjeta de débito o crédito).

Con todo eso, el ahorrista que quiere comprar dólares pagará el valor del dólar oficial más el 30% del impuesto solidario (PAIS) y el 35% de retención a cuenta de Ganancias o Bienes Personales que eventualmente podrá recuperar más adelante.

Si en la consulta a la ANSeS no sale el cartel de “Denegatoria / Certificación Negativa”, quiere decir que ya según la base de datos de la ANSeS ese ahorrista no tiene permitido el acceso al mercado cambiario y no puede por la tanto ni abrir una nueva cuenta en dólares ni comprar divisas.