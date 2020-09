Deuda externa: cómo siguen las negociaciones de las provincias, un mes después del arreglo de Nación

Ya se cumplió un mes desde el acuerdo entre Argentina y los acreedores de la deuda externa que reestructuró el perfil de vencimientos y que se esperaba que aportara certidumbre a las negociaciones de las provincias con abultadas obligaciones de pago por un capital de aproximadamente u$s 11.000 millones.

No obstante, el arreglo entre Gobierno y bonistas todavía no representó un quiebre positivo de las expectativas que lubricara la renegociación que llevan a cabo los equipos económicos provinciales.

El proyecto de ley de Presupuesto 2021 contempla que el resultado financiero de las provincias en su conjunto alcance una reducción nominal de 37% respecto a 2019. En términos del PBI el déficit pasaría del 0,67% en 2019 al 0,33% en 2020.

A continuación, un repaso de la situación de cada provincia.

Mirá también La UIA alerta que la actividad fabril se estabilizó en niveles por debajo de los prepandemia Según la UIA, "el progresivo retorno a la actividad de distintos rubros industriales permitió ir normalizando los niveles de producción. Sin embargo, la alicaída demanda interna, devaluaciones de los socios regionales y restricciones financieras complican el escenario reactivador.

Neuquén

El gobierno neuquino prorrogó el plazo de la oferta a los bonistas que vencía el viernes pasado hasta el viernes 9 de octubre por u$s 900 millones.

Unos u$s 327 millones son por el remanente de los bonos Ticade (NDT11), con vencimiento en 2028 y tasa de interés es de 8,625% fija; mientras que los otros los restantes 366 millones son por los Tideneu, que pagan una tasa también fija del 7,5%, que todavía no comenzaron a amortizar.

Se trata de la segunda postergación, luego de que el 28 de agosto el plazo se extendiera hasta el viernes pasado.

Tierra del Fuego

La gobernación fueguina anunció el inicio de conversaciones formales con los acreedores con miras al reperfilamiento de u$s 200 millones de deuda bajo legislación extranjera, contraída en 2017 a través de la colocación de títulos públicos con garantía de ingresos por coparticipación de hidrocarburos.

Se trata del bono en dólares TFU27, con fecha de vencimiento en 2027 y una tasa anual de 8,95%. Se estima que los vencimientos trimestrales de los intereses ascienden a casi u$s 4,5 millones.

El capital de la deuda se amortiza en 33 cuotas, también trimestrales desde el 17 de abril de 2019: las primeras 12 por el 2,5% del total de la deuda (unos US$ 5 millones por cuota); las siguientes 14 por el 3% (unos US$ 6 millones cada una): y las últimas 7 por el 4% de la deuda (unos US$ 8 millones por pago).

Si bien los bonos estaban afectados por una ley específica al financiamiento de obras de infraestructura, otra norma sancionada este año autorizó al Ejecutivo a utilizar parte de los fondos para auxiliar al sector privado en el marco de la crisis sanitaria.

El titular de Finanzas dijo que se buscan estrategias conjuntas con otras provincias de la región, como Chubut y Neuquén, con las que ya se produjeron encuentros virtuales en busca de puntos en común dado que las tres provincias al tomar deuda dejaron regalías hidrocarburíferas como garantía.

Buenos Aires

El lunes pasado la provincia que gobierna Axel Kicillof extendió el plazo de su oferta cuatro semanas hasta el 9 de octubre, al igual que Neuquén. Se trata de la séptima postergación del vencimiento de adhesión a la reestructuración que busca renegociar más de u$s 7148 millones.

Son 11 los bonos que busca rediscutir el gobierno de Axel Kicillof, para los cuales propone un canje por seis nuevos títulos con vencimiento hasta 2040 y cupones de interés adicional, que significarían un ahorro de u$s 5000 millones para los próximos cuatro años.

Los títulos a canjear son:

PBM24, de un stock remanente de u$s 1250 millones, emitido en 2016 a una tasa de 9,125% y vencimiento en 2024.

BPMD, de un stock remanente de u$s 10,6 millones, tasa de interés de 4% y vencido en mayo. Originalmente se emitieron u$s 63,7 millones.

BP21, de stock remanente de u$s 247,4 millones, tasa de interés de 10,875% y vencimiento en 2021.

BP28, de stock remanente de u$s 400 millones, una tasa de interés de 9,625% y vencimiento en 2028.

BPLDD, de stock remanente de u$s 480,4 millones, una tasa de interés de 4% y vencimiento en 2035.

BPME, de stock remanente de 95,37 millones de euros, vencido en mayo. Originalmente se emitieron 572 millones de euros.

BPLE, de stock remanente de 577,3 millones de euros, a tasa de interés de 4% anual y vencimiento en 2035.

PBJ21, de stock remanente de u$s 898 millones, tasa de interés de 9,95% anual y vencimiento en 2021.

PBF23, de stock remanente de u$s 746 millones, tasa de interés de 6,5% anual y vencimiento en 2023.

BPLD, de stock remanente de u$s 1749 millones, tasa de interés de 7,875% anual y vencimiento en 2027.

PBE23, de stock remanente de 500 millones de euros, tasa de interés anual de 5,375% y vencimiento en 2023.

Mendoza

La provincia cuyana también extendió el lunes pasado el plazo, pero hasta el 25 de septiembre, con la intención de alcanzar un 75% de adhesión a la oferta. Hasta ahora reunió cerca de 66%.

El bono a reestructurar es el PMY24. Se trata de un título emitido en 2016 bajo ley neoyorquina, que tiene un stock de u$s 590 millones, una tasa de interés de 8,375% y vencimiento el 19 de mayo de 2024.

Mendoza está en default desde el 18 de junio, cuando no acreditó el pago de u$s 25 millones del bono a renegociar y pasara el mes de plazo para abonarlo.

Córdoba

La provincia mediterránea presentó hace 10 días su oferta de renegociación a los bonistas para reestructurar la deuda bajo ley extranjera por u$s 1685 millones que vence hasta 2027, con un abultado vencimiento el 10 de junio año que viene de u$s 725 millones, el CO21D.

El resto son el CO24D, con plazo el 1° de septiembre de 2024 y de un volumen de u$s 510 millones, y el CO27D, que expira el 1° de agosto de 2027 y de un stock de u$s 450 millones.

El gobierno cordobés propuso contar con "un periodo de gracia para los próximos 2 años donde no se contemplan amortizaciones en función de que se proyecta que la economía estará en un periodo de recuperación desde el pico recesivo que se está presentando en el 2020".

De esta forma, el pago de amortizaciones comenzará en 2023 con un esquema de capital diferente que modifica el denominado tipo bullet -de pago del 100% al vencimiento- como tienen los títulos originales, a uno de tipo semestral que implica devolver 20% del capital cada año.

Las tasas de interés, bajo la misma lógica de que los próximos dos años serán de recuperación partiendo de la brusca caída del PBI en 2020, se propone una reducción al 1% hasta el año 2022 inclusive. A partir del 2023 se contempla una tasa del 5%, que implica una reducción de poco más de 2 puntos respecto a la tasa que contemplan los bonos a reestructurar.