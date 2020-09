Tinelli utilizó una offshore para transferir dinero a EE.UU. y admitió que entró al blanqueo

El conductor televisivo Marcelo Tinelli utilizó una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) manejada por un inversionista argentino para realizar transferencias de dinero a Estados Unidos.

La información surge de una filtración que BuzzFeed News compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

En ese informe se detallan los 2100 reportes de actividades sospechosas presentados por bancos de todo el mundo ante las autoridades de los Estados Unidos.

En tal sentido, Tinelli aparece como una de las 76 personas y empresas que operaron con Meestral Assets Ltd, del empresario local Andrés Adolfo Marengo.

Según trascendió en varios medios, la sociedad Meestral Assets utilizó sus cuentas como un circuito para canalizar ingresos por u$s 9,1 millones y salidas por otros u$s 8,9 millones. Pero con una particularidad: esos movimientos involucraban a personas y sociedades que no estaban relacionadas entre sí, ni compartían intereses comerciales.

Desde el entorno cercano del conductor explicaron que el dinero que envió a cuentas de Meestral Assets en ese período estaba destinado al "pago de gastos personales" y que no fue declarado en su momento ante la AFIP "por discrepancias de interpretación". También señalan que las transferencias luego fueron incorporadas al blanqueo que el entonces presidente Mauricio Macri promovió en 2016.