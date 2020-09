Economistas mujeres: ¿cuánto falta para igualar la línea partida?

Una ministra de economía en toda la historia de Argentina. Dos mujeres premio Nobel de Economía. Menos del 25% de los cargos gerenciales ocupados por mujeres en el país. La simbología de un techo de cristal representa que, aunque no haya algo visible que diga que las mujeres no pueden estar en ciertos espacios, sistemáticamente faltan.

“Cuando empecé a trabajar en una empresa agropecuaria como economista, hace 30 años, uno de los obstáculos era ser la única en las reuniones o eventos. Era muy difícil acercarte a grupos de hombres donde ya todos tenían su propia red de relaciones”, cuenta Andrea Grobocopatel, licenciada en economía y presidenta de Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables (FLOR), y reconoce que eso fue lo que le despertó la inquietud de preparar a más mujeres para que estén en espacios de decisiones.

Una de las mayores dificultades para la inserción de las mujeres economistas en espacios de decisión es la contradicción entre ser madre y profesional. Aún con las actividades repartidas, todo el tiempo hay cierta exigencia mayor respecto al rol de la mujer adentro de su hogar. Marina Dal Poggetto, economista y directora del estudio Eco Go, sostiene: “Fui madre a los 26 años y cuando entré al Banco Central eran muchas las demandas. Trataba de mediar entre trabajar y ser madre. Algunas ejecutivas lo resuelven de forma tajante no teniendo hijos”.

La participación de mujeres en economía es cada vez más visible, no porque no estuvieran desde antes, sino porque ahora es mayor la organización en distintos movimientos de mujeres como: la asociación civil Mujeres en Economía y Finanzas de Córdoba (ME&FIN), las PINK, la Comisión de Mujeres dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como en universidades de todo el país. El grupo de economistas Paridad en la Macro o EconomíaFeminita, que nació para discutir la falta de mujeres en espacios de visibilidad. “La mujer que se destaca es una mujer que llegó tratando de romper el estatus quo. Mi sensación es que para eso que antes se hacía en soledad hoy hay un acompañamiento mayor”, explica Dal Poggetto.

Hoy por hoy comienza a haber más mujeres en finanzas o economistas mujeres para consultar, sin embargo, el proceso de crecimiento es porcentualmente lento y todavía hay que hacer un esfuerzo consciente para que haya mujeres, por ejemplo, en paneles donde se habla de negocios. Candelaria Botto, economista y comunicadora, concuerda con que hay una incorporación creciente y afirma que: “La economía es un campo tradicionalmente masculinizado porque el conocimiento económico es una disputa política. Hablar de plata o poder, históricamente fue un espacio donde estuvieron los varones. Incluso en nuestra formación faltan autoras mujeres, no porque no hayan existido, sino porque no se les dio la relevancia que merecían”.

¿Qué dicen los datos?

Uno de los primeros pasos puede ser examinar la proporción de estudiantes mujeres de economía. Si se saca una foto del panorama actual, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA un 31,14% del total de estudiantes de la licenciatura en economía son mujeres. El dato corresponde a personas que tuvieron actividad académica en el último año, sin contabilizar el CBC. En la Universidad de San Andrés esta cifra es levemente superior, como se puede ver en el gráfico y, tanto en la Universidad Austral, donde se dicta la carrera de Economía Empresarial, como en la UADE el número es muy inferior.

Para que, al menos estos porcentajes de mujeres se puedan incorporar al ámbito laboral, Grobocopatel asegura que las autoridades de las facultades deben concientizar: “Es clave explicarles a las mujeres que invirtieron tiempo en su educación que no dejen el camino por pensar que es incompatible con una familia”. Para que ser madre no sea una contradicción de ser profesional, agrega que es fundamental la infraestructura social: como espacios de cuidado, que se pueda trabajar de manera flexible y, la existencia de licencias parentales que eviten la discriminación al momento de contratación.

¿Qué hacer para nivelar la cancha?

Los métodos van desde sponsorear y mentorear, crear listas de mujeres para proponer a la hora de organizar eventos de visibilización, hasta enseñar a balancear la vida personal y laboral. “En la fundación FLOR para ayudar a que las mujeres tengan visibilidad les enseñamos a que sean protagonistas, que se la crean más, que se den cuenta que hay que pedir los lugares y no siempre esperar a que nos convoquen. Además, creemos que son muy importantes los ejemplos de mujeres que fueron madres y llegaron a estar en los lugares que quisieron”, detalla la presidenta de FLOR quien se encuentra ultimando los detalles de la entrega de premios a la Diversidad que dará la fundación este miércoles.

¿Y los cupos femeninos? Para Botto es una buena política afirmativa para disminuir la brecha de género. En cambio, la directora de la consultora Eco Go duda sobre si es la mejor estrategia: “Mi sensación es que tiene que haber un trade off entre la igualdad de oportunidades y la capacidad para ejercer determinado rol. Los cupos sirven en un principio para asegurar la inserción, pero cuando son muy rígidos ex-ante ese trade off puede fallar”.

Por su parte, Grobocopatel afirma que es una buena estrategia con buenos resultados en muchos países: “Cuando se ve que los cambios porcentuales son tan menores, por ejemplo, del 15 al 18% en un año los estudios muestran que vamos a tardar más de 100 años en lograr paridad. Entonces yo quiero cupos, objetivos y todo lo que se pueda hacer desde el lugar en el que estemos: empresas, sindicatos, gobiernos, personas”.

Sin mujeres en espacios de decisión no se toman iniciativas que contemplen a todos los grupos de interés. Cuando la línea de partida esté igualada, se podrán liberar los cupos, dejar de hablar de objetivos y “cambiarán los estilos de liderazgo. Ya podremos liberar todo y no tendremos que estar haciendo todo tan forzado”, concluye la presidenta de la Fundación FLOR y autora del libro Pasión por hacer.