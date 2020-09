El mérito de Gallardo, un cruzado del fútbol en pandemia

Cuando todavía la pandemia del Covid-19 no se había instalado en Argentina, Marcelo Gallardo, entrenador y estratega de River Plate, les dedicó una charla a jóvenes atletas entre 12 a 16 años. “Nada de preguntas sobre River o Boca”, así comenzó su exposición el “Muñeco” en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, en febrero pasado.

Y continuó diciendo: “El deporte fue muy valioso en todos sentidos, me enseñó a compartir, me educó. También el sacrificio y la disciplina para alcanzar los sueños. Ir a hacer deporte, por más que llueva, es lo más lindo. No fue fácil, guardo en mi corazón todo el esfuerzo que hice para llegar. Fue todo para alcanzar el sueño. Vengo de una familia humilde, sé lo que es pelearla y saber recibir una mano del otro. No me olvido de ser solidario. Es algo que todos deberíamos tener, seríamos mejor como sociedad, es un valor enorme".

Además, dio su visión sobre la escala a tener en cuenta en estos tiempos: "La disciplina es todo. Los DTs debemos enseñar e inculcar valores. Nadie puede salir adelante sin pasión, que es la clave, ni sin disciplina ni esfuerzo. La pasión es la palabra clave".

Con sencillez y sin ánimo de convertirse en un “gurú”, cuando todavía se desconocía la hondura de la pandemia, el DT riverplatense les anticipó a un grupo de jóvenes que serán los “hacedores del mañana”, cuál es el mejor camino para adaptarse y no sucumbir en los tiempos adversos.

El célebre educador y cardiocirujano Dr. René G. Favaloro solía apuntar: “Debe entenderse que todos somos educadores. Cada acto de nuestra vida cotidiana tiene implicancias, a veces significativas. Procuremos entonces enseñar con el ejemplo”. (Conferencia “Ciencia Educación y Desarrollo”, Universidad de Tel Aviv, mayo de 1995).

René Favaloro

Los protocolos de la Conmebol para continuar con los torneos

En septiembre pasado, la Confederación Sudamericana de Fútbol, dio a publicidad los protocolos de “Operaciones” y “Médico” para la reanudación de las competencias de clubes (Copas Libertadores y Sudamericana 2020). A modo de introducción se resume: “El mundo, y en consecuencia el fútbol, están inmersos en una nueva y atípica situación que nos obliga a responder de una manera apropiada y acorde a las circunstancias. Teniendo como premisa que la salud es lo más importante y nuestro bien más preciado, es que durante todo este período hemos hecho de la prevención nuestro mayor aliado”.

Entre otras medidas de prevención, todos los equipos deben cumplir con las recomendaciones para los viajes, desplazamientos y entrenamientos, así como con los protocolos sanitarios de cada país.

Se deben realizar pruebas PCR del Covid-19 (hisopado) “a todos los miembros del equipo periódicamente (en el país de origen), aislando a cualquier miembro de la delegación con sospecha de contagio”. La Comisión Médica de la entidad está en contacto directo con los jefes médicos de los clubes, quienes son los responsables de hacer los controles diarios a todo el plantel. Se podrán ordenar test adicionales previos a los partidos o durante los entrenamientos, en forma coordinada con cuerpos técnicos de los clubes.

Cualquier incumplimiento a las reglas de los protocolos será considerado como una infracción disciplinaria. Si un jugador o integrante de la delegación se rehusare al test de coronavirus, no podrá participar de las competencias.

La semana pasada, en la reanudación de la Copa Libertadores, ocurrió un incidente entre Libertad de Paraguay y Boca Juniors. Desde la Conmebol y con la venia del Ministerio de Salud paraguayo, se había autorizado a los futbolistas boquenses recuperados de coronavirus para viajar y participar del partido en Asunción.

“La opinión de los expertos dice que, sin síntomas, una persona que ha pasado 14 días ya se considera recuperado de coronavirus. Desde la semana pasada Conmebol solicitó una modificación en los protocolos”, sostuvo Gerardo Brunstein, Jefe Médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Sin embargo, en la previa al partido con Boca, desde la cuenta oficial de Twitter del club local se comunicó: "El Club Libertad manifiesta su total indignación, repudio y absoluta preocupación por el trato diferenciado y a favor que se les otorga a estas personas en detrimento de la salud de la población paraguaya”.

Previa del partido de Sao Paulo vs River

El DT de River se refirió antes de la visita al estadio Morumbí (2-2) sobre la posibilidad de elevar a 50 futbolistas la lista de buena fe: "No es como dé lugar o a cualquier precio. Venimos hace seis meses conociendo de qué se trata este virus y cómo nos afectó durante este tiempo. No tengo miedo de jugar, pero no quiero exponer a nadie. Si tengo un jugador que está contagiado, se aislará y hasta que no se recupere no podrá volver a entrenarse. Después si se puede jugar o no, no depende de mí. Pero si tenés un episodio de contagios masivos, habrá que frenar. Prefiero asumir la responsabilidad y no exponer a los juveniles. Conmebol nos dijo que un jugador que testea positivo de coronavirus no puede subirse al avión".

En rueda de prensa, según publica La Página Millonaria, también opinó sobre la situación del fútbol argentino:

"No creo que yo sea el indicado para decir por qué no hay ninguna actividad en el país. Estamos en un contexto de pandemia y contagios, pero sería bueno que todos tengamos cierta visión. Parece que es todo al voleo. Septiembre, mediados de octubre, vamos viendo y nadie ve nada..." (en alusión a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino).

"Entiendo la situación, pero hay mucho silencio, no podemos quedarnos parados. Está comprobado que paramos seis meses y hoy estamos entrenando en el peor momento de contagios en el país. ¿Por qué no iniciamos antes? ¿Porque hoy económicamente nos dicen que hay que jugar sí o sí?”

"Algunos dirigentes van a salir a decirme que estamos trabajando. ¿Ustedes saben algo? Ahora que está de moda el “off the récord”, todo es por abajo, todos tiran sin ninguna certeza. Estamos en esas condiciones y nos queda aceptar las reglas del juego, sino no estaría acá. No soy un idiota, estamos en una pandemia, pero estamos por salir del país para jugar un partido".

Los juegos de pelota se remontan al medioevo

Desde la caída del Imperio Romano de Occidente (476) hasta el descubrimiento de América (1492), la actividad lúdica o deportiva era escasa. Por esa época dominaban los torneos o justas entre nobles y caballeros, que consistían en ejercicios de guerra y cacería donde se ponía en juego el honor. Entre los juegos de pelota se practicaban el de la Palma (antecedente del frontón y el tenis) y la Soule, considerado precursor del rugby y más tarde del fútbol. En este juego que tuvo origen en Francia, se debía llevar una pelota o balón de cuero relleno con heno (vejiga de buey, otras veces, de madera), desde un sitio hasta otro predeterminado, que podía ser muy lejano.

Marcelo Gallardo

Como no había reglas claras “valía todo” y durante el trayecto a recorrer por prados, bosques y villas de la Normandía abundaban las peleas violentas. Recién a partir del siglo XI (Baja Edad Media), tras superarse las guerras feudales, el oscurantismo religioso y la llamada “peste negra” que hizo mermar en un tercio a la población europea, se advierte un cambio más radical a favor las actividades físicas.

Atravesando hoy la pandemia del siglo XXI, Argentina junto a Bolivia y a Venezuela, integra la terna de países latinoamericanos que todavía no han resuelto el retorno a los torneos oficiales de fútbol.

No sabemos cómo se denominará al actual período en el portal de la historia de los siglos que vienen, aunque ya es notoria la crisis económica que azota a la mayoría de los clubes y desmantela a los planteles.

En medio del estruendoso silencio que envuelve a la dirigencia del fútbol argentino, las palabras de Gallardo resuenan ante un auditorio vacío de respuestas que mira hacia otro lado. Su alto grado de coherencia, perseverancia y voluntad de superación lo han instalado en la cima de los entrenadores más prestigiosos del planeta, con un futuro cercano en las grandes ligas europeas. Es indudable que su visión panorámica se contrapone a los pensamientos de quienes son los responsables de decidir la vuelta al fútbol.

Así como los afamados caballeros templarios de la Edad Media que durante las cruzadas defendieron a los cristianos que peregrinaban a la Tierra Santa (Jerusalén, siglos XI a XIII), el DT de la banda roja ha hecho méritos más que suficientes para ser oído en medio de la batalla entre el coronavirus y el fútbol.