Reino Unido multará con u$s 13.000 a quienes infrinjan la cuarentena obligatoria

El gobierno británico prevé imponer multas de hasta 10.000 libras (casi u$s 13.000) a aquellas personas que hayan dado positivo por Covid-19 y no cumplan con la cuarentena obligatoria de dos semanas.

Es una de las nuevas medidas que implementará el gobierno, para intentar frenar la segunda ola de la pandemia de coronavirus en el Reino Unido, y entrará en vigor el próximo lunes 28 de septiembre en Inglaterra.

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, aseguró hoy que el país está ante el pico de la curva de contagios de la segunda ola de coronavirus, por lo que podían adoptarse nuevas medidas de restricción para que en los próximos días empiecen a bajar los nuevos casos. Hoy se reportaron 3899 infectados y 18 muertos: en total, 394.257 positivos y 41.777 decesos desde el inicio de la pandemia.

"La gente se relajó en verano", pero "es el momento en el que todo el mundo debe volver" y retomar las normas, dijo al reconocer que las autoridades estudian posibles confinamientos para Londres. "Si todo el mundo cumple las normas, podremos evitar un confinamiento nacional", dijo a la BBC, e instó a la gente a denunciar a sus vecinos si no cumplen con las restricciones.

El gobierno está negociando para que la multa por eludir la cuarentena cuando se está infectado se implemente también en Escocia, Gales e Irlanda del Norte -que tienen las competencias en materia de salud-. No sólo aplicará a quienes ya tengan el test positivo, sino también a quienes se sospeche que puedan estar contagiados.

En principio las multas serán de casi u$s 1300 pero en caso de reincidencia y las infracciones más graves se podría llegar a u$s 13.000. A partir del 28 entonces, cualquier persona que dé positivo de coronavirus en Inglaterra o que sea contactada por el sistema de Test y Rastreo y se le indique que podría tener el virus y debe aislarse, y no cumpla con el confinamiento, podrá ser multada.

Pero también podría multarse a personas que impidan que otras hagan la cuarentena, como por ejemplo los jefes que amenacen a quienes se aíslen, y está prevista una ayuda de u$s 646 a quienes tengan que confinarse y pierdan su fuente ingresos al no poder trabajar desde casa. La ayuda no estará disponible hasta el 12 de octubre, pero el gobierno ha prometido pagos con retroactividad.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que en virtud de las nuevas disposiciones "se estará legalmente obligado" a hacer el aislamiento "si tienes el virus o el servicio de Test y Rastreo del sistema de salud te lo pidió".

"Las personas que opten por ignorar las normas se enfrentarán a multas significativas", recalcó, al tiempo que defendió que "tenemos que hacer todo lo que podamos para controlar la propagación del virus, evitar que se contagien las personas más vulnerables y proteger al Servicio Nacional de Salud y salvar vidas".

El Ministerio de Salud británico informó el sábado de 4422 nuevos casos de coronavirus, una cifra récord y superior en 100 contagios a la cifra del viernes, la más alta desde el 8 de mayo. En total se ha informado de 390.358 casos desde que comenzó la pandemia y 41.759 fallecidos.