Claudio Lozano, sobre el cepo: “Poner el ojo en el dólar ahorro oculta el problema central”

Claudio Lozano, economista de la CTA, ex diputado y hoy miembro del directorio del Banco Nación, les reconoció a las nuevas restricciones cambiarias una “virtud”, aunque cuestionó seriamente que se haya puesto el foco de los anuncios en el cepo para el dólar ahorro, ya que eso, dice, “oculta el problema central”.

Como otros economistas, Lozano cree que la Argentina “efectivamente arrastra el problema de ser una economía bimonetaria, en la que el peso es unidad de cuenta pero no reserva de valor”. En su caso particular, evalúa que para “volver a tener moneda” son necesarias no sólo “estrategia productiva y una estrategia de ordenamiento de precios” para bajar la inflación sino también y mientras tanto sostener “regulaciones cambiarias muy firmes”.

En esa línea, y aunque se mostró crítico con otros aspectos de la batería de medidas con las que el Gobierno endureció las restricciones para el acceso a los dólares, sostuvo que el refuerzo del cepo cambiario “tiene como virtud intentar evitar lo que podría ser un mal mayor, que hay algunos que lo recomiendan, que es permitir la flotación libre del tipo de cambio que terminaría en una brusca devaluación complicando aún más los ya magros ingresos de buena parte de la población”.

Pese a esa “virtud”, el ex diputado dejó en claro que aunque coincide en que “el cepo cambiario de los 200 dólares cumplió su función” no cree que fuera necesario endurecerlo para los ahorristas, como se hizo, sino que el eje de las medidas debería haber pasado por otro lado.

“Cuando uno mira los primeros 7 meses de este año, ve que la salida por atesoramiento de enero a julio es de u$s 1800 millones. Pero hay una salida de u$s 9000 millones por deuda: unos u$s 3000 millones de deuda pública, en el marco de mostrar una actitud amigable en la negociación (del canje), y u$s 6000 millones dominantemente de deuda privada, que antes debió haber sido revisada rigurosamente por el Banco Central, en muchos casos de empresas que tenían dólares propios y condiciones para reestructurar esas deuda”, señaló en declaraciones al programa Más de lo Esperado, de Concepto FM.

“Y hay otro tema importante, que es que cuando uno mira de enero a julio, hay un ingreso (por exportaciones) de u$s 32.200 millones, pero cuando uno mira el balance cambiario hay u$s 3200 millones de esos u$s 32.000 millones que no han ingresado”, agregó y resumió: “Entre una y otra cosa hay casi u$s 12.500 millones que se fueron por estos conceptos”.

Por eso Lozano cree que “haber puesto el ojo en el dólar ahorro está ocultando el problema central”, que, desde su óptica, es que “no hay definición sobre los exportadores” y que "la restricción a los deudores privados -un límite para que compren hasta el 40% de la deuda a cancelar- “es débil”.

En cuanto a las deudas privadas en dólares, sostuvo que merecen “un análisis caso por caso” ya que “no es lo mismo una pequeña empresa que las trasnacionales, grandes bancos, grandes grupos empresarios locales, que tienen otras espaldas y no se justifica” que el Banco Central les garantice “dólares a precio realmente atractivo”.

Y en cuanto a la liquidación de divisas de las exportaciones, que debería alcanzarse o bien “algún tipo de acuerdo quizás con alternativas de inversión en moneda local que puedan resultarles convenientes, como depósitos ajustados al tipo de cambio” o bien avanzar en “mecanismos obligatorios de liquidación de divisas”.

Lozano también esbozó un comentario crítico en cuanto a que “probablemente” la decisión de endurecer las restricciones “haya tardado mucho” ya que el Banco Central llegó al punto de que “las reservas netas son poco más de u$s 7000 millones, la mitad es oro y están los Derechos Especiales de Giro”, con lo que “los dólares líquidos” en poder del BCRA “son unos u$s 3000 millones, lo que quiere decir que el margen no es grande”.