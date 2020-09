Santiago Cafiero: "Es muy probable que al principio las empresas se sientan muy golpeadas"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, criticó duramente al Gobierno anterior, y aseguró que aquellos ex funcionarios del macrismo que los acusan de "no tener un plan económico" son los que hace unos meses "anunciaban con un Power Point un nuevo fracaso en la Argentina".

El funcionario sostuvo que "a la crisis del macrismo hay que sumarle la crisis de la pandemia, que ya es una global", por lo cual es evidentemente que "vamos a tener semanas y meses duros".

"Si no viniéramos a transformar nada y no nos importara la salud de los argentinos y argentinas, hubiéramos estado viajando como lo hizo el ex presidente (Mauricio Macri). Pero no es nuestro caso", aseveró este sábado por la mañana en declaraciones a radio La Red.

Asimismo, añadió: "Nosotros vinimos a cambiar las cosas, a cuidar, a instalar una nueva ética del cuidado y a trabajar codo a codo con todos los argentinos y argentinas. El cuidado en todos los sentidos, de los ingresos, del trabajo y fundamentalmente de la salud".

Dólares en la Argentina

Cuestionado sobre que hará el Gobierno para que ingresen dólares al país, tras el anuncio esta semana del súper cepo, Cafiero afirmó: "El escenario es bastante claro, necesitamos volver a recomponer un sector potente que exporte y traiga dólares".

Y continuó: "La Argentina necesita dólares genuinos de la exportación. Tenemos que seguir promoviendo las exportaciones a partir de promover a los sectores que tienen la capacidad exportadora".

"Los dólares que entraron durante el macrismo fueron todos especulativos", señaló el funcionario, al tiempo que explicó: "Cuando solamente entran los dólares, que vienen a ser lo que se llama 'bicicleta financiera', la única posibilidad que uno tiene para contener el tipo de cambio, y algunas variables macro, es a partir de subir la tasa de interés".

"Ahora nosotros estamos con las tasas de interés a un año donde ya no es tanta noticia. El año pasado las tasas de interés de referencia de la economía argentina estaban en 60, 70%", recordó el funcionario.

Y luego sentenció: "Cuando uno tiene que generar un mercado de cambio sano, lo que necesita es tener una entrada de dólares, pero fundamentalmente a partir de exportaciones, eso es que necesitamos nosotros".

El jefe de Gabinete comentó que "necesitamos cuidar los dólares para que sean aplicados allí, para la producción y para el empleo. No son medidas que sean un fin en sí mismo, sino que son transitorias hacia un horizonte, que es recuperar las exportaciones. A partir de que las recuperemos, vamos a empezar a tener más normalizado un mercado cambiario".

Si bien admitió que "es muy probable que al principio las empresas se sientan muy golpeadas", aclaró que "los 'reacomodamientos' de industrias se están viviendo en todo el mundo".

Entre las virtudes de la Argentina, mencionó: "Tenemos un marco regional con el Mercosur, un buen mercado interno con escala en términos regionales y, fundamentalmente, un capital humano que es muy calificado y eso hace que Oxford y AstraZeneca decidan fabricar acá la vacuna contra el coronavirus".

Falta de plan económico

Con respecto a los sectores que dicen que el país no tiene ni tampoco quiere tener un plan económico, Cafiero respondió: "La descalificación en Argentina es así, es permanente, y no me sorprende".

"Muchos ex funcionarios que plantean esto del plan económico, son los que anunciaban con un Power Point un nuevo fracaso en la Argentina", aseveró. Y entre ellos, nombró a "los Dujovne, Sturzenegger y los Prat-Gay".

"Que ellos sean los que critican estas cuestiones, me parece bastante hipócrita", sostuvo, al tiempo que agregó que en el Gobierno actual, para exhibir tienen "todos los planes de contingencia, el Ingreso Familiar de Emergencia y los planes para sostener el empleo", mencionó entre otros.

Y por último, manifestó: "Me parece que el Estado ha tenido metas muy claras. Obviamente que son metas humanistas también. El Gobierno anterior solo se fijaba en cuestiones financieras, ni siquiera económicas".