Hay un virtual feriado cambiario para comprar cupo de dólar ahorro

Desde que se implementó el súper cepo, hay un feriado cambiario para el cupo de los u$s 200 de ahorro, porque los bancos y entidades financieras están imposibilitados de operar en el mercado de cambios.

“La norma dice que se debe chequear contra una base de datos de la ANSeS y esa base no está disponible. Se debe entrar a una consulta con el número de CUIL de la persona, y si el sistema responde que tiene denegación negativa, que es una doble negación, se puede operar. ¿Pero ese control cómo lo haces masivo, si tenés que entrar a mano en la página? Los bancos no lo estamos resolviendo, porque la base no la tenemos”, se queja un banquero.

“No tengo confirmado el momento en el que van a estar los sistemas operativos”, coincidieron desde otra entidad.

“Te ponen en la obligación de ir a chequear con la ANSeS y no te dan la vía para hacerlo, porque es manual y acá todo es digital. Por eso hay como un feriado cambiario para el minorista para la compra de los u$s 200, mientras no te digan cómo te conectás con la ANSeS, no le vemos salida, no se cuándo se va a volver a operar”, reveló a El Cronista el directivo de un banco de primera línea.

Según pudo saber este diario, los bancos están haciendo la consulta a través de las cámaras que los nuclean, porque según ellos la AFIP debería dar una página donde poder hacer la consulta automática, como era antes con los u$s 200.

“Esa base automática no está disponible ni confirmaron que vaya a estar. Si esa base no está, es una virtual prohibición, solo deberías ir manualmente, con lo cual es imposible. Está hecho de una manera que no tenés opciones, ya que los dólares no los podes transferir ni acreditar si no consultas con la ANSeS”, comentan en la City.

Al intentar comprar dólares online, el cliente ya no se encuentra con la placa que mostraron los bancos el pasado miércoles, cuando alegaban que no se podía operar por los cambios que realizaban ante las medidas del BCRA.

Sin embargo, al querer concrectar la operación salta otro cartel que avisa que no es posible concretar la operación.

“La consulta a la ANSeS es manual, cliente por cliente. No hay una API publica, no hay fechas ni visibilidad de que exista un proyecto tecnológico que brinde ese servicio, con lo cual, es inescalable”, admiten en otro banco consultado.

“ANSeS no nos ha dado tiempos de cuándo lo pueden tener. La nueva norma tiene bastantes requerimientos de sistemas y esos hizo que varias operaciones no hayan estado disponibles”, explican desde una cámara de bancos.

Consultados por este diario, en la ANSeS dijeron que “las prestaciones sociales se pagan vía bancaria. Tienen nombre y CBU de todos. Igualmente parte de una falsa premisa. Los más humildes no compran dólares. Es un tema de la clase media, que no son beneficiarios sociales. Es una excusa de los bancos de no tener en tiempo y forma las cosas”.