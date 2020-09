El BCRA perdió u$s 700 millones de poder de fuego por el desplome de los bonos

La caída de los bonos termina golpeando a los activos del Banco Central (BCRA), lo cual genera un menor poder de fuego de la entidad monetaria para poder calmar la volatilidad cambiaria en el mercado. Si la deuda inicialmente se valuaba al 10% y hoy rinde en niveles de 13,5% en promedio, implicaría que el autoridad monetaria perdió poder de fuego por casi u$s 2000 millones en el último mes. La caída del 10% en la última semana hizo que el Central pierda u$s 700 millones para frenar la suba de la divisa.

Desde que salieron a cotizar los bonos resultantes del canje, estos no hicieron más que caer. El Global 2029 pierde 14% desde su nacimiento, el Global 2030 15%, el Global 2035 16,1%.

El Global 2046 es el que menos pierde, al retroceder solo 9% desde su nacimiento. Si bien salieron a cotizar con tasas del 11,5%, la caída actual los coloca en niveles del 13,5% en promedio. Además, la pendiente de la curva se invirtió, lo cual refleja síntomas de debilidad y falta de confianza en los inversores, aún con la reestructuración de la deuda recién realizada y con los vencimientos de deuda extendidos en el tiempo.

El Gobierno y los acreedores habían acordado que la tasa de salida de los nuevos bonos para valuar la reestructuración era del 10%. El BCRA recibió una canasta de bonos tras la reestructuración de deuda de 16.575 nominales. Por lo tanto, a esa tasa (y por ende a esos precios de los bonos), el poder de fuego de BCRA era de u$s 9.138 millones. Si la exit yield era del 12%, entonces el poder de fuego se reduce a u$s 7.666 millones.

Hoy, y tras la importante caída de los bonos, el poder de fuego se cayó a u$s 7.191 millones, es decir, casi u$s 2000 millones respecto del hipotética valuación al 10%. Si se compara la TIR de los bonos al 13,5% contra una tasa del 12% inicial, el BCRA perdió u$s 475 millones de poder de fuego en este último mes. La caída del 10% de los bonos en la última semana hizo que el Central pierda u$s 700 millones de poder de fuego para calmar al dólar

Fernando Marull, economista y director de FMyA remarcó que la entidad monetaria vio una pérdida de u$s 700 millones en la última semana aproximadamente, por la caída de los bonos: “Si el BCRA tiene una cartera de bonos, al caer de precio en torno a u$s 6 en promedio, entonces la entidad monetaria tiene menos cantidad de dólares para vender. Si los quiere vender contra dólares, para hacerse de dólares y reforzar las reservas netas, que están en u$s 7200 millones, el Central pierde poder de fuego. De hecho ya perdió u$s 700 millones en una semana por la caída de los bonos. ese es el costo de la última medida también”.

Un operador de bonos de un bróker local advertía que el BCRA debe generar una dinámica positiva para la deuda para que de esa manera evite seguir perdiendo.

“El balance del BCRA se encuentra significativamente deteriorado. Suben los pasivos remunerados y no remunerados. Bajan las reservas netas. Aumenta la cantidad de posición vendida de dólar futuro. Caen los activos del Central por la baja de los bonos. La caída de los bonos no es tan dramática pero colaborar con lo complicado de la situación que enfrenta el central y toda la economía. Debe revertir esta situación de manera inmediata para que la dinámica no siga complicándose. Es difícil ver como el gobierno puede regenerar un sendero positivo en cuanto a la confianza”, estimó el trader.

En general, el mercado entiende que dichos bonos no deberían ser utilizados por el BCRA para enfriar al tipo de cambio. Si bien una baja de los bonos impacta en el poder de fuego, desde el mercado advierten que no es una variable determinante para el futuro económico y financiero.

Federico Broggi, head de Research de Invertir en Bolsa (IEB) señaló que con el canje de deuda tras una jugada ingeniosa del gobierno, el BCRA logró canjear títulos que tenía en su cartera y no cotizaban, por títulos con valuación a mercado. De esta manera, obtuvo liquidez sobre una parte de sus activos.

“Lógicamente dicha liquidez incluye volatilidad ya que los precios de estos activos cambian. Si aumenta el precio de los bonos, los activos se valorizan, mientras que si disminuyen como en esta semana, se desvalorizan. Por el momento en IEB entendemos que la masa de estos activos es potente, equivalente al 40% de la base monetaria razón por la cual no nos detenemos mucho en su cambio marginal producto de los vaivenes del mercado financiero”, comentó.