Milei: “Buscan el mismo efecto de una devaluación, reventando a garrotazos a la gente"

El economista Javier Milei criticó el súper cepo al dólar anunciado el martes por Banco Central y describió a dicha a las nuevas restricciones como “una devaluación encubierta”.

"Ese famoso impuesto lo que está haciendo es llevar el tipo de cambio que podés comprar a un nivel más alto, eso casi es evidente", sostuvo sobre la retención del 35% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales que se agregó para la compra de dólares y que se suma al impuesto "solidario" del 30%.

En esta línea, explicó: "Cuando vos agregás restricciones a la compra de un bien, en este caso el dólar, lo que estás haciendo es buscando el mismo efecto de una devaluación, que es que caiga la cantidad demandada, y lo estás tratando de hacer reventando a garrotazos en la cabeza a la gente".

En consecuencia, el efecto es más grave porque "hay más demanda de divisas, menos disponibilidad” y "el remedio termina siendo peor que la enfermedad".

"Los dueños de los dólares son los exportadores y se los tendrían que poder vender a quien quieran. Y el quiera lo tendría que poder comprar", sintetizó Milei este jueves en declaraciones a Multiplataforma Fénix.

Con respecto al Gobierno, criticó: "Son tan fatalmente arrogantes que impulsan una medida inmoral" y "deciden qué bienes podés comprar y qué bienes no. Entonces como a ellos se les ocurre que no podés comprar dólares, no te van a dejar comprarlos. Justamente siendo el dólar el único vehículo por el cual los argentinos pudieron preservar el fruto de su trabajo".

Según el economista, los políticos tomaron esta decisión para obligar a demandar de forma compulsiva los pesos, incrementar la base imponible del impuesto inflacionario y así "robar más con un impuesto ilegal". "La parte más grave es que el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado. Es ilegal, aún en una República", enfatizó.

Milei se mostró pesimista con respecto a lo que vendrá en materia económica y social y advirtió: “Argentina va camino a la peor crisis de la historia. La crisis social que se avecina, ni el peronismo la va a poder manejar”.

Sobre este punto sostuvo que "la situación social está desmadrada”, que “hay un descontrol monetario enorme” y que “la hiperinflación está a la vuelta de la esquina". Y vaticinó: “Cuando comience a fluir la economía, va a haber un desastre”.