FT: Otra vez la economía de Europa avanza a dos velocidades, entre el norte y el sur

En tiempos normales, la Gran Vía en el corazón de Madrid es la vidriera de España ante el mundo, pero ahora el bulevar de 100 años de antigüedad refleja el golpe económico causado por el coronavirus -y la creciente divergencia en el centro de la eurozona.

"Ya no hay ánimo: no tenemos turistas y los españoles se quedan en casa", dijo Antonio, el encargado de Bravo Java, una zapatería de la Gran Vía ubicada entre una discoteca cerrada y un teatro a la espera de abrir.

La pandemia golpeó con dureza la economía de Madrid. Hoy Bravo Java vende entre dos y cinco pares de zapatos al día, cerca del 20% del volumen de hace un año. "Me parece que vamos a tener que cerrar de nuevo, no por la pandemia en sí, sino por la crisis económica", agregó. Cree que la zapatería, fundada en 1942, quizás no sobreviva otros tres meses más.

Por el contrario, el repunte de la actividad económica alemana es evidente para cualquiera que camine por Zeil en Francfort, una de las calles comerciales peatonales más concurridas del país, que se la ve repleta de gente.

Katharina Pietzner, encargada de Streusel Bar, una cafetería cercana, contó que últimamente tiene más clientes, a pesar de que el local sólo permite el ingreso de un grupo de personas a la vez y siempre con barbijo. "Tuvimos un verano verdaderamente bueno, estuvo bastante ocupado y la gente está feliz de salir de nuevo", señaló. "Viene a almorzar mucha más gente ahora que en junio, porque por acá hay muchas oficinas."

Antes de la pandemia, España crecía más rápido que el promedio de la eurozona, mientras que Alemania estaba al borde de la recesión debido a que las antiguas debilidades frenaban el crecimiento. La mayor economía de Europa depende fuertemente de las exportaciones, que se vieron golpeadas por la caída del comercio mundial, y su sector automotriz está lidiando con el avance de los vehículos eléctricos

Pero cuando el coronavirus se propagó por toda Europa en el primer semestre de este año, la economía de España se contrajo 22%, casi el doble de la caída de 12% en Alemania. La recuperación también avanza de manera diferente: Las ventas minoristas alemanas superan los niveles prepandémicos desde mayo, mientras que en España todavía vienen rezagadas.

Una de las razones que explican el peor desempeño de España es la virulencia con la que golpeó la pandemia entre marzo y abril, y la rapidez con que volvieron a aumentar los contagios unos meses después. La cuarentena de España fue más estricta que la de Alemania y la economía española se vio particularmente expuesta debido a que depende del turismo.

Y si bien el fortalecimiento del euro socava la competitividad de los exportadores alemanes, Melvyn Krauss, profesor emérito de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, sostiene que es probable que el tipo de cambio afecte aún más a los exportadores del sur de Europa porque suelen ser más sensibles a los precios.

Por todo esto la Comisión Europea espera que la producción española disminuya 10,9% este año, mucho más que el 6,3% previsto para Alemania

Los economistas advierten que esta recuperación a dos velocidades -en la que el norte de Europa, más fuerte desde el punto de vista fiscal, se reactiva con mayor rapidez que el sur más endeudado- empezará a aumentar las tensiones en el mercado financiero y en el ámbito político.

"La pandemia ha ampliado las divergencias estructurales entre el norte y el sur de la eurozona, acentuando las dificultades para fijar una política monetaria para toda la región", dijo Lena Komileva, economista jefe de G+ Economics.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, advirtió sobre esa divergencia, pero expresó su esperanza de que ayude el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros de la UE.