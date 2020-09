Coronavirus: Madrid se prepara para confinamientos parciales por nuevos brotes de Covid-19

La Comunidad de Madrid prevé "confinamientos selectivos de las zonas con mayor influencia" del coronavirus, que las autoridades detallarán este fin de semana, anunció en la capital de España el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, sin aclarar cuándo entrarán en vigor, aunque advirtió que con "carácter inmediato".

El funcionario destacó la vital importancia de que la ciudadanía "se dé cuenta" de que la pandemia de coronavirus se trata de la "peor" crisis sanitaria vivida en los últimos cien años e instó a la "responsabilidad" ciudadana. Hasta hoy, España registra en total 614.360 infectados y 30.243 muertos por la pandemia.

Viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero - Europapress

Aclaró que "es complicado" no dar un paso atrás "si se mantienen comportamientos irresponsables, como la celebración de fiestas, o los continuos incumplimientos de cuarentenas o aislamientos de casos Covid", y detalló que la policía tuvo que intervenir ante una persona contagiada que se negó a quedar confinada.

Se están planteando "medidas restrictivas" relacionadas con la concentración de personas y la movilidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, y puntualmente, "el confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud que tienen más incidencia", explicó Zapatero.

Se trata de "endurecer" las medidas que entraron en vigor el 7 de septiembre y que serán evaluadas mañana viernes, por lo que "en función de los datos registrados" se tomarán las "decisiones oportunas". En Baleares ya adoptaron nuevas medidas de confinamiento en vista del alza de contagios.

El miedo al "confinamiento"

En todo caso, y sabiendo que escuchar la palabra confinamiento "genera zozobra", el gobierno aclaró que si es necesario habrá "limitaciones de movilidad", y recomendó a los ciudadanos de las zonas con mayor incidencia del virus que eviten durante 15 días las relaciones sociales.

"Esta palabra genera diferentes significados y por eso alarma. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a la población", subrayó el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, entrevistado por Onda Cero.

"Se trata de limitar, reducir la movilidad y limitar los contactos no necesarios para evitar un factor de riesgo que es la relación humana. Y sobre todo en las zonas donde la incidencia es elevada, pero siempre llamando a la tranquilidad", apuntó.

"Madrid está como todo el mundo en una situación extraordinaria, pero controlada". "A la hora de medir la pandemia es la presión hospitalaria y estamos de momento y queremos evitar que esto aumente, en una situación de cierta tranquilidad", ha dicho.

Destacó que la diferencia respecto a los peores meses de la primera ola es que "hay un aumento no exponencial, sino controlado". "Estamos dando datos exactos y contabilizamos a todos los fallecidos. Madrid es la comunidad que más PCR hace en España y estamos en cuotas muy elevadas de detección".

Implicaciones legales

Por lo pronto, Zapatero reconoció ayer que todavía no se ha decidido exactamente el alcance de las nuevas medidas debido a las "implicaciones legales", pero precisó que no está previsto el cierre de la hostelería, aunque posiblemente se actuará sobre los aforos, y dijo que no está contemplado "cerrar Madrid".

Europapress

"A día de hoy más de 90 personas han recibido un requerimiento de la Policía Local por no permanecer en su casa a pesar de ser un caso confirmado", dijo Zapatero al subrayar que "esto supone que se ha expuesto a otros cientos de personas y así es imposible cortar la cadena de transmisión".

Zapatero señaló que la Comunidad de Madrid está planteando al Ministerio de Sanidad de reducir la cuarentena a 7 días, "en el sentido de que más vale una cuarentena de 7 días realizada en un porcentaje alto que no cumplir las cuarentenas de los 14-10 días". "Se podrá escapar algún paciente infectado pero seguramente el beneficio que conseguiremos reduciendo el tiempo de cuarentenas cumplidas será mejor que cuarentenas largas incumplidas", evaluó.

¿Los primeros en Vitoria?

La casi totalidad de los casos de infección del coronavirus en España proceden de cinco linajes genéticos, el primero de ellos, el linaje B3a, entró a través de Vitoria probablemente el pasado 11 de febrero y se propagó por otros puntos del País Vasco. Así lo afirma un estudio de expertos en genómica del laboratorio Idis, de la Universidad de Santiago de Compostela (USC).

La investigación concluye que cinco cepas del virus causante de la pandemia de Covid-19 son las que infectaron al 90 % de los casos identificados en España. El estudio considera que el linaje B3a del virus fue el primero en llegar y y entró a través de Vitoria y se propagó por otros puntos del País Vasco, la comunidad autónoma con "más probabilidades de albergar el origen de la pandemia en España".

Según el estudio, el primer gran "foco de expansión" se produjo del 5 al 14 de febrero y, posteriormente, hubo otro del 16 al 19 de marzo. La investigación, publicada en la revista científica Zoological Research, analizó un total de 41.362 genomas, de los cuales 1.245 componen la muestra en España y constituye el mayor estudio global sobre la las variables genómica del virus del Sars-cov-2, apuntó la USC.