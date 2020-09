Juntos por el Cambio criticó el nuevo cepo, aunque los radicales salieron más fuerte que el Pro

Las nuevas restricciones a la compra de moneda extranjera dispuestas por el Banco Central fueron criticadas por Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor. Sin embargo, tanto desde la UCR como desde la Coalición Cívica la crítica fue generalizada. Dentro del Pro, en cambio, varios de los principales dirigentes optaron por el silencio. Esto puede atribuirse a que el cepo de los 200 dólares fue dispuesto justamente durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por ejemplo, el presidente del radicalismo Alfredo Cornejo consideró que “el nuevo cepo es la misma vieja receta que fracasó con Cristina Fernández y Axel Kicillof”. Además, agregó que se trata de una política “inconsistente” y que tendrá los peores resultados para el país.

Mario Negri, jefe del Interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, recordó que el ministro de Economía Martín Guzmán había anticipado que no quería cerrar más, sino ir hacia una normalización del mercado cambiario. “Dos días después anuncian un endurecimiento del cepo. El plan parece ser la improvisación”, completó el diputado cordobés. En esa línea, agregó que el proyecto de presupuesto enviado por el gobierno contempla un dólar de $102 para diciembre de 2021. “Dos horas después tomó la decisión de llevarlo a $ 130”, sostuvo Negri.

Anoche, tras los anuncios del gobierno, la diputada radical Josefina Mendoza escribió en su cuenta de Twitter “Se escribe dólar solidario, se dice devaluación”. Hoy, en diálogo con El Cronista, agregó que es parte de la falta de un plan desde el Ejecutivo. “Dijeron que no iban a devaluar, devalúan. No hay horizonte, no hay certezas”.

Sobre esta cuestión, profundizó en que su preocupación radica en que “haya una generación que prefiera irse de nuestro país. Eso es inaceptable para un país que necesita de sus mejores profesionales y recursos para reconstruirse. La responsabilidad del gobierno es hacerlo con hechos, no con discurso”.

Mientras tanto, el titular de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que se trata de “un nuevo cepo al cepo. De solidario nada, es una nueva devaluación que nos afecta a todos. Hace unos días despejaron todos los vencimientos de deuda por 3 años y de un plumazo mandan a default al sector privado”.

Maricel Etchecoin, diputada provincial de este espacio y que integra la mesa nacional de Juntos por el Cambio, analizó que la medida “tiene graves consecuencias para la clase media, que no compra dólares por especulación, simplemente es la única forma de preservar sus ahorros que hoy tendrán un 35% más de impuestos y retenciones”. Además, recordó que “al comienzo de la gestión nos decían que no creían que debíamos contar con un plan. Quizá es momento de que empiecen a creerlo, porque están cometiendo los mismos errores del pasado”.

Dentro del Pro, uno de los pocos referentes económicos que salió al cruce fue Luciano Laspina. El vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados consideró que el mecanismo dispuesto por el Banco Central “es el mismo que aplicó Venezuela por años. Prohibir la venta de bonos en dólares contra pesos para que el gobierno sea el único oferente. Eligen a quién, cuánto y a qué precio vender dólar financiero y se financian con eso”.

Cristian Ritondo, quien preside el Bloque del Pro en esa cámara, también evaluó la decisión. En diálogo con El Cronista, analizó que el actual problema con el dólar se da incluso “sin que la gente pueda viajar y sin que haya créditos en dólares para las empresas”.

En este sentido, recordó que “como oposición acompañamos al ministro Guzmán en la renegociación de la deuda y le dimos la ley que necesitaba, para que Argentina no tenga que entrar en default. Pero hoy nos dicen que entramos en default privado. Me pregunto a qué época volvemos”.