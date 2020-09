Dólar: qué efecto tendrá la percepción de 35% en la recaudación de Ganancias

La percepción del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias como carga adicional a la compra de dólares establecida por el Gobierno busca desincentivar la compra de dólares para el atesoramiento y, simultáneamente, se convierte en una vía más de ingresos tributarios.

Especialistas impositivos coinciden en que la nueva medida representará una inyección significativa a la recaudación de este año, a pesar de privar a varios ahorristas de utilizar su cupo de u$s 200, y esperan que hasta pueda duplicar lo que se esperaba que recaude el impuesto PAIS hasta fin de año.

"Va a aumentar la recaudación de las percepciones de Ganancias, dato que está desagregado. Va a depender de la cotización del 'dólar blue', si sigue subiendo y se mantiene la brecha la gente va a seguir comprando con la alícuota adicional y va a vender en el paralelo. Naturalmente va a subir la recaudación en ese caso", explicó José Luis Ceteri .

Además, remarcó que si bien se descuenta de impuestos del año que viene no se neteará de la recaudación de este año y destacó que los ahorristas que no paguen Ganancias deberán solicitar la devolución, un trámite que no todos los que sufrieron percepciones harán.

Mirá también En agosto la inflación fue de 2,7% y acumula casi 19% en el año El IPC del Indec marcó un salto relevante respecto al 1,9% de julio y el dato interanual se situó en 40,7%. La núcleo subió 3%, mientras que alimentos y bebidas trepó 3,5% y fue el rubro con mayor suba.

"Esto va a acompañar la recaudación del impuesto PAIS. Todo lo que es pago con tarjeta de servicios no va a bajar prácticamente, porque son necesarios para las empresas y para las personas. Hoy no hay venta de pasajes ni turismo, por lo que en ese punto va a ser muy bajo el impacto. En cuanto a la compra de dólares, creo que se mantendrá el ritmo. Puede hasta duplicar la percepción", comentó Sebastián Domínguez .

El impuesto de 30% a la compra de moneda extranjera, implementado a través de la Ley de Solidaridad del 23 de diciembre, recaudó en los primeros ocho meses del año $ 89.611 millones de manera creciente.

Una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de hace unas semanas apuntaba a que podría superar los $ 124.000 millones, casi el 2% de los ingresos tributarios totales proyectados. Así, de septiembre en adelante captaría más de $ 34.000 millones, según el pronóstico.

Si esta dinámica se mantuviera constante, la percepción de Ganancias podría recaudar en lo que queda del año una cifra cercana, en torno a los $ 35.000 millones, dado que si bien la alícuota es mayor la medida comenzó a aplicarse a mediados de septiembre cuando varios ahorristas hicieron uso de su cupo.

Si la cotización oficial asciende más de lo esperado, la recaudación será mayor; mientras que una disminución de la cantidad de personas humanas que compren morigerarán el impacto recaudatorio.