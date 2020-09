Súper cepo al dólar: cómo impactan las nuevas medidas del BCRA en las Pymes

La crisis económica agudizada por la pandemia del coronavirus impactó en pequeñas y medianas empresas que fueron especialmente golpeados por los efectos de la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno. Sin embargo, tras las recientes medidas anunciada por el Banco Central que establecen nuevas restricciones al acceso al dólar, tanto desde la Cámara Argentina de Medianas Empresas (CAME), como desde la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) aseguraron que esta nueva decisión “tendrá un efecto colateral positivo”.

En diálogo con El Cronista, desde ambas Cámaras plantearon que las Pymes no suelen tener deudas en dólares de más de u$s 1 millón mensuales, que son las que deberían refinanciar con las nuevas medidas del BCRA, ya que no acceden a ese tipo de créditos. Y que por eso no se verán afectadas por las recientes medidas.

El presidente de CGRA, Marcelo Fernández, explicó: "Cuando las pymes importan, nos piden el pago anticipado, con lo cual, el gran contexto no nos afecta”. Y, por el contrario, sostuvo que esta nueva disposición terminará beneficiando a las PYMES porque “va a obligar a mirar mucho más al mercado interno, que estuvo desprotegido durante los últimos años”.

“Los empresarios tenemos el desafío de tener productos de calidad, entrega rápida, industrializarnos y cuidar el precio, sin aprovecharnos de esta situación”, agregó.

En esa misma línea, el secretario de comunicación de la CAME, Pedro Cascales, evaluó que las nuevas restricciones cambiarias pueden tener “un efecto colateral positivo" y beneficiar a las pymes locales “dada la dificultad de conseguir productos externos, que obliga a consumir más en el mercado interno”.

No abstante, Cascales apuntó que para el turismo emisivo este impuesto va a tener un impacto negativo que va a repercutir en el turismo receptivo, porque al no tener mucho tráfico por cortarse en gran parte el turismo emisivo va a haber costos más altos para los vuelos que lleguen y salgan de la Argentina”.

El vocero de CAME reconoció también que “en lo que está relacionado a los viajes de negocios y de estudios, sí en este caso las Pymes se van a ver afectadas porque en el total de los viajes, estos trayectos son más importante que los de turismo”.