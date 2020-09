Coronavirus: la OCDE prevé que la economía mundial se contraerá un 4,5% en 2020 por causa de la pandemia de Covid-19

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó hoy al alza sus cálculos de junio sobre la caída de la actividad económica derivada de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus para 2020, y la ubicó en 4,5%.

De este modo, la OCDE mejoró en su informe de perspectivas intermedias 1,5 puntos porcentuales su estimación inicial, aunque adelantó que el Producto Bruto Interno (PBI) mundial crecerá 5% menos, dos décimas por debajo del cálculo de hace tres meses.

La OCDE admitió que sus cálculos están sujetos al avance del Covid-19 y a las políticas fiscales y de estímulo para contener su efecto.

Si la confianza empresarial y de los consumidores aumentara más rápido de lo asumido, los nuevos brotes de coronavirus sólo requerirían medidas de contención localizadas y de vislumbrarse una vacuna antes de lo previsto, el PBI podría crecer hasta 7% en 2021 y el comercio hasta 6%.

En cambio, si la incertidumbre fuera más profunda de lo estimado y los brotes se intensificaran, el crecimiento podría reducirse en 2,5 o 3 puntos y el comercio global caer hasta 7% el año que viene.

Para 2021, la pérdida global de ingresos se elevaría a u$s 7 billones, una cifra que se reduciría a u$s 4 billones si la situación mejora. Si las condiciones empeoran, las expectativas podrían llegar hasta los u$s 11 billones.

Para el conjunto del G20, la proyección redujo la caída a 4,1% en 2020, frente a la de 5,7% de junio en su escenario más optimista, y mejora en dos décimas la suba de 2021, hasta el 5,7 %.

Sólo para China, el pronóstico de la OCDE es de un crecimiento del PBI en ambos casos, de 1,8% este año y de 8% el que viene, lo que supone un alza de 4,4 y de 1,2 puntos porcentuales respectivamente, impulsada por su rápido control del virus y por haber sido el primer país en el que estalló.

Los descensos en el resto del G20 reflejan el golpe de la crisis sanitaria en la economía, con Sudáfrica (-11,5%), Argentina (-11,2%), Italia (-10,5%) y México (-10,2%) como países más afectados, y las bajas más contenidas en Corea (-1%), Turquía (-2,9%) e Indonesia (-3,3%).

Aunque para Reino Unido (-10,1%), Francia (-9,5%), Alemania (-5,4%) y la Eurozona (-7,9%) mejoró sus proyecciones en más de un punto, o en 3,5 en el caso de Estados Unidos (-3,8%), esos países no consiguen escapar de la zona roja del descenso del PBI.

La economista jefa de la OCDE, Laurence Boone - Europapress

En todo caso, la economista jefa de la OCDE, Laurence Boone, instó a los gobiernos a que mantengan sus estímulos fiscales durante todo 2021 y alertó de los peligros de tratar de equilibrar las finanzas públicas antes de tiempo.