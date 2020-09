Súper cepo al dólar: cómo se tomó la decisión

La influyente vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, promovía un desdoblamiento cambiario, que fue finalmente lo que ocurrió, aunque con otras palabras: un dólar para la importación y exportación y otro para el atesoramiento y pagos con tarjeta.

En el gabinete económico sostienen que, de esta forma, se continúa con el dólar ahorro, pero deja de ser un dólar cueva, porque más de la mitad de quienes lo compraban iban de inmediato a retirar esos billetes por caja para revenderlos en el blue y hacerse del puré de $ 6000, que es la diferencia entre lo que salía comprarlo y lo que se recaudaba por venderlos.

No por nada, en una sola cuadra de Florida (entre Mitre y Perón) se puede contar 100 arbolitos, todos que están para comprar los u$s 200 de los que iban al banco a retirar. Consultados por este diario, la gran mayoría se limitaba a comprar, al punto que el único precio que decían era el de venta, y por los u$s 200 de cara grande.

Los arbolitos gritan a viva voz exactamente a la vuelta del Banco Central (BCRA), donde ayer Miguel Pesce dijo que ese dólar ilegal es de los delincuentes, extorsionadores y secuestradores.

En el mercado prevén que esta medida hará subir el precio del blue por dos razones: primero, porque habrá menos oferta de billetes en plaza para ofrecer; y por otro lado por todos los que hoy acceden al cupo, pese a no tener tanto ingreso en blanco, ya que el 35% de la economía argentina está en negro, según el propio Indec.

Durante este mes el volumen operado subió un 25% comparado con el mes pasado, cuando según las cifras de la recaudación del impuesto PAIS se habrían vendido alrededor de u$s 950 millones.

Por lo tanto, de seguir esta tendencia, agosto podría culminar con casi 6 millones de personas comprando casi u$s 1200 millones, por eso decidieron cortarlo de llano ya.

Desde el Gobierno quieren aprovechar la reducción de la brecha cambiaria con el dólar Bolsa, de la mano de la baja del contado con liquidación, para apretar ahora el torniquete y cuidar las reservas netas de libre disponibilidad.

De lo contrario, debería haber llevado otras señales que podrían no ser tan bien vistas por el mercado, como activar el swap de monedas con China por u$s 3000 millones, pero pagando una tasa del 7% anual, o tener que salir a vender sus reservas en oro para hacerlas líquidas.

Por otra parte, desde la industria recriminan que no están otorgando dólares para importar, que son necesarios porque el 80% de lo que viene del exterior son insumos para la producción nacional. Por eso, el Gobierno prefiere destinar esas divisas a la producción en lugar de a la fuga con el dólar ahorro.

El problema es que las reservas netas de libre disponibilidad que quedan son apenas u$s 1467 millones (sin contar el oro) de acuerdo con estimaciones del mercado. Esto es menos de la mitad de las reservas líquidas que tenían al 30 de junio, hace menos de dos meses, cuando sumaban u$s 3219 millones.

"Esto no funciona así", se enoja un alto funcionario económico. "Depende si la diferencia exportaciones menos importaciones es superavitaria o deficitaria. Si se exporta más de lo que se importa, por ejemplo, superavita por u$s 500 millones y, ante ventas de u$s 750 millones, se pierden sólo u$s 250 millones".

"Las reservas son u$s 43.000 millones. Lo de reservas netas no tiene sentido práctico", se enfurecen en el directorio del BCRA al escuchar la palabra "neta".

La apuesta del equipo económico es por demás optimista, al apostar por un 'dólar esperanza': que se reduzca la brecha cambiaria, al bajar el precio del contado con liquidación.