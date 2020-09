Diez tips para modernizar oficinas sin ser decorador

Hay oficinas muy concurridas, oficinas solitarias, oficinas en casa y hasta oficinas ambulantes, pero todas comparten una característica: pasamos muchas horas en ellas. Con el tiempo, cualquier decoración aburre y los ambientes nos piden a gritos una renovación.

Muchas veces bastan algunos cambios para que el espacio de trabajo luzca moderno y funcional, sin necesidad de grandes inversiones ni trabajos de albañilería. En este artículo, hemos reunido diez consejos para lograrlo.

1- Renovar los muebles de oficina

Las sillas ergonómicas con diseños innovadores, las mesas nórdicas o minimalistas y los estilos más ligeros y funcionales, son las tendencias más actuales de muebles de oficina.

Actualmente existen catálogos con una amplia variedad que se adaptan a todos los gustos y bolsillos. Con solo cambiar sillas y escritorios, se pueden quitar varios años a una oficina antigua y que luzca como nueva. Además, los nuevos mobiliarios son más ligeros, operativos y fáciles de limpiar.

2- Cambiar los cuadros

Los cuadros son un elemento ornamental con mucho potencial. Pero un cuadro viejo o que no se adapte a nuestro gusto, no solo no aporta nada sino que genera un aspecto desagradable.

Si se desea un cambio “low cost”, es posible mantener los marcos y renovar las láminas. Aunque lo más recomendable es reemplazar todo el cuadro o composición por imágenes nuevas, jugando con las formas y tamaños.

3- Comprar nuevas plantas

El verde aporta vida a cualquier ambiente. Naturales o artificiales, las plantas son capaces de generar auténticas transformaciones en cualquier rincón donde se las ponga.

Lo ideal es optar por especies no muy llamativas para que generen un conjunto armonioso con los muebles y el resto de la decoración.

4- Pintar algunas paredes

No es necesario pintar el 100% de las paredes. A veces, son hacer un cambio de color en una sola pared, se pueden conseguir un efecto impactante y moderno.

Los colores más atrevidos, son también los más jóvenes. Sin embargo, es conveniente no abusar de ellos porque pueden impedir la concentración en el trabajo.

5- Reemplazar las cortinas por estores

Las cortinas dan un efecto muy acogedor y cumplen extraordinariamente su función que es regular el paso de la luz y dar intimidad. Pero en una oficina suelen brindar un aspecto de otra década.

Los estores, más actuales y versátiles, son la opción más elegida por los decoradores a la hora de diseñar espacios de trabajo. Además, son fáciles de limpiar y la mayoría de los modelos no requieren obras para su instalación.

6- Poner frases de vinilo autoadhesivo

Las frases motivacionales no solo inspiran un mejor estado de ánimo en quien las lee, sino que también aportan un toque muy actual a cualquier pared.

Por un precio muy asequible, es posible comprar vinilos autoadhesivos de distintas medidas, colores y tipos de letras. También se puede pintar la pared donde se los va a pegar, para generar un efecto contraste.

7- Reorganizar el espacio

Muchas oficinas tuvieron que volver a trabajar en el contexto de la pandemia Covid-19 y por ello, tuvieron que liberar espacio y reacomodar muebles para poder respetar el distanciamiento social.

Como consecuencia, descubrieron que cambiar de lugar algunos muebles y liberar corredores, puede aportar nueva vida a la oficina: mejor aprovechamiento del espacio, mejor circulación de los trabajadores, etc.

8- Incluir un espacio de ocio o relajación

Es sabido que tomar descansos en forma habitual durante la jornada laboral para desconectar con las responsabilidades y socializar, puede incidir positivamente en nuestra productividad. Las zonas de descanso tienen una gran importancia a la hora de controlar el estrés, mejorar el estado de ánimo y fomentar el espíritu de equipo.

Unos sillones con confortables y colores modernos, música chill out, algunos cubos rubik o pelotas anti estrés, un área para estar tumbado y con las piernas estiradas, pueden ser aportes que además de renovar por completo el aspecto de la oficina, la convertirán en un lugar mucho más agradable para la plantilla.

9- Elegir un estilo original o temático

Se trata de encontrar un tema que esté relacionado con el tipo de trabajo que se realiza y encarar la decoración siguiendo ese estilo.Por ejemplo, las oficinas administrativas de una empresa dedicada al paisajismo, apostará a empapelados con plantas y hojas, incluirá una fuente zen de interiores, alfombras verdes o césped artificial, etc.

Pero también es posible elegir una temática que no esté del todo relacionada con la actividad de la oficina, pero dé mucho de sí para la decoración: películas, tiras cómicas, culturas del mundo, etc. Lo importante es darle personalidad única y original a la oficina.

10- Quitar todo lo que esté obsoleto o en desuso

Tal y como mencionamos anteriormente, cualquier objeto que no funcione o no se use, no hace más que envejecer el aspecto de la oficina y entorpecer el trabajo y la circulación de las personas.

Cuanto más minimalista, más moderna y versátil. Nada de muebles viejos y pesados, fotocopiadoras que sacaron la última copia en el 2010 u objetos de decoración que ocupan más espacio que los funcionales.

A lo Marie Kondo, habrá que depurar el espacio de trabajo para conseguir espacios más limpios y diáfanos.

En definitiva, todo está en buscar alternativas donde la creatividad y el buen gusto puedan aggiornar el entorno en que trabajamos y hacer más agradable el tiempo que pasamos allí.