Inflación del 29% y dólar a $ 102, entre las previsiones oficiales

El Presupuesto 2021, considerado como "realista" por el Gobierno nacional, está basado en supuestos "prudentes" acerca de la evolución futura de la economía local, en un contexto de pandemia de coronavirus.

Entre las principales proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2021, se destaca el Producto Bruto Interno (PBI), que prevé una evolución de una caída de 12,1% en 2020 a subas de 5,5% en 2021, 4,5% en 2022 y 3,5% en 2023.

En lo relativo a la inflación, medida a través del Indice de Precios al Consumidor, se prevé un descenso desde el 32% esperado para este año a 29% en 2021, 24% en 2022 y 20% en 2023; con una evolución del tipo de cambio nominal de $ 81 por dólar a fin de año a $ 102,4 a fines de 2021, $ 124,8 en 2022 y $ 146,6 en 2023. En términos de déficit primario, se proyecta que será del 4,5% para el próximo ejercicio.

En el caso del consumo privado, se considera que se pasará de un descenso de 13,6% este año a incrementos de 5,5% en 2021, 4,7% en 2022 y 3,6% en 2023; y del consumo público, de una baja de 2,1% en 2020 a un alza de 2,0% en 2021, 2,2% en 2022 y 2,0% en 2023.

En la inversión, de una caída de 25,6% prevista para este año se pasaría a un crecimiento de 18,1% en 2021, 10,1% en 2022 y 6,6% en 2023.

En exportaciones, se espera pasar de un descenso de 14,2% a subas de 10,2% en 2021, 6,5% en 2022 y 5,3% en 2023; y en importaciones, de una caída de 21,9% a incrementos de 16,3% en 2021, 10,0% en 2022 y 7,7% en 2023.

En consecuencia, en el saldo comercial calcula un descenso desde los u$s 17.260 millones de 2020, pasando por u$s 15.087 millones de 2021 y u$s 14.302 millones en 2022 hasta u$s 12.928 millones en 2023.

Otro de los puntos que destacó Guzmán ayer, y que anticipó El Cronista, es el alto nivel de desembolso en obra pública proyectado para el año que viene. "Duplicaremos la inversión real en infraestructura productiva y social respecto a 2019, a partir de una inversión proyectada en $ 835.000 millones o 2,2% del PBI", resaltó el ministro de Economía.

Guzmán irá al Congreso el martes 22, cuando deberá exponer ante Diputados los lineamientos generales de un texto que en muchos aspectos, por las decisiones que tomó el Banco Central anoche, ya está desactualizado. El Gobierno buscará hacerlo ley antes de noviembre.