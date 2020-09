Buenos Aires y su puesta en marcha en clave internacional

Las ciudades más afectadas por el coronavirus que van saliendo del confinamiento y abriendo sus fronteras, como Roma o Madrid, lo hacen de la mano de estrategias y campañas internacionales orientadas a reposicionarse después de la pandemia. Junto con la premisa de "reconstruirse mejores", se reactiva la carrera por atraer turistas, inversiones y oportunidades comerciales.

La ciudad de Nueva York, por ejemplo, ya activó 'All in NYC', su plan estratégico para recuperar el turismo. Con el programa "Go To", Tokyo busca reactivar el turismo interno con subsidios y descuentos, mientras que la campaña "Vuelve a Madrid" propone más de 450 productos, experiencias y ofertas para que los propios madrileños recuperen el sector.

La competencia entre ciudades no paró en la pandemia, y aunque el COVID-19 no pateó el tablero de ciudades globales, lo reacomodó. Esto genera oportunidades, porque abre nuevas instancias de intercambio entre las principales ciudades del mundo y amplía el espacio de liderazgo a las urbes más resilientes. De hecho, puso en valor algunos atributos de las ciudades y sus gobiernos, como la gestión de crisis, la toma de decisiones basada en evidencia, la apertura de información y la calidad de los bienes públicos como la Salud.

El mundo encara ahora una apertura gradual que trae una mayor competencia por acceder a financiamiento, atraer inversiones, turistas y "nuevos residentes", que gracias al teletrabajo hoy pueden vivir no ya donde trabajan, sino en las ciudades que mejores condiciones les ofrecen.

En este contexto, la ciudad de Buenos Aires tiene una oportunidad única de consolidarse a nivel regional como la mejor ciudad de América Latina para vivir, estudiar y trabajar. Somos la ciudad más segura de la región y la mejor para vivir según los índices de The Economist, que contemplan indicadores sanitarios, educativos, culturales y de seguridad, entre otros. Las políticas de movilidad sustentable y espacio público implementadas en los últimos 12 años, revalorizadas durante la pandemia, hoy nos vuelven todavía más competitivos.

También somos la ciudad más atractiva para el talento en la región, por la calidad de nuestro capital humano y universidades, la amplia oferta académica y el ecosistema emprendedor. Dos segmentos serán clave en la competencia post-pandemia: los estudiantes internacionales y los nómades digitales.

En EE.UU, muchas ciudades menos conocidas ya comenzaron a posicionarse. Tulsa, por ejemplo, lanzó el programa 'Tulsa Remote', que ofrece u$s 10.000 a los nómades digitales que se instalen al menos un año. Savannah cubre los costos de mudanza para empleados remotos del sector tecnológico, mientras que Topeka tiene brinda incentivos a las empresas radicadas en la ciudad que atraigan nuevos empleados al área.

Buenos Aires está también en una situación única para atraer a los llamados 'nómades digitales', jóvenes con empleos remotos dispuestos a pasar largas estadías en diferentes ciudades. Somos sede regional de al menos 30 empresas globales, como Google o Facebook, que promueven la movilidad del talento en todo el mundo y ya anunciaron esquemas permanentes o parciales de teletrabajo.

Buenos Aires es también una de las mayores exportadoras de software y servicios informáticos, industrias donde se desempeñan buena parte de los nómades digitales. Para eso, trabajaremos en un programa de incentivos para atraer freelancers y mandos intermedios, con intercambios con empresas, universidades y otras ciudades argentinas para promover programas de estudio, trabajo y turismo.

Con un flujo de 92.000 estudiantes internacionales anuales, Buenos Aires es junto a Madrid y Barcelona la mejor ciudad de Iberoamérica para estudiar, según el prestigioso ranking QS, que también destaca a la UBA entre las mejores universidades del mundo. En este frente, tenemos que una oportunidad para ampliar los destinos de los estudiantes que arriban a Buenos Aires, dadas las restricciones que los mayores jugadores –como EE.UU. o el Reino Unido– están imponiendo a la llegada de los jóvenes. China, uno de los mayores emisores de estudiantes, emerge como una nueva oportunidad.

Por la experiencia de otras ciudades, sabemos que el turismo volverá a reactivarse primero a nivel local, con viajes a destinos cercanos. Por eso trabajamos con ciudades todo el país y operadores privados, intercambiando planes y medidas de seguridad, con miras a generar corredores seguros entre las principales plazas. El turismo local es clave para recuperar el consumo interno, y el primer paso para promover el atractivo indiscutible de la Argentina como destino para la región y el mundo.

En materia de turismo internacional, la pandemia llegó a la Ciudad después de un año récord con 2,9 millones de visitantes internacionales, que dejaban un gasto promedio de u$s 900, por encima del promedio en la región. El sector enfrenta, a nivel global, la mayor crisis de su historia. Sin embargo, es una de las industrias más resilientes, y aunque esta crisis la afecta especialmente, hay datos alentadores. El deseo de viajar no cede: en marzo, de acuerdo a Google Internal Data, hubo unas 10 millones de búsquedas para viajes y hoteles "baratos" y unas 2 millones de búsquedas para ofertas en viajes. Las estimaciones basadas en crisis anteriores sugieren que llevará al menos dos años recuperar la actividad del sector a nivel global.

El turismo es una de las industrias más dinámicas, por su rápida capacidad de generar empleo y su probado impacto en la recuperación de otros sectores, como la gastronomía. VisitBA, la agencia público-privada de promoción del turismo internacional en la Ciudad, que integran las principales cámaras del sector, será la plataforma para comunicarle al mundo que Buenos Aires se pone en marcha. Elaboramos los protocolos de higiene y seguridad, ya presentados al Consejo Mundial de Viajes y Turismo para obtener el sello de destino seguro.

También trabajamos junto a gobiernos y operadores privados para generar corredores y una red de destinos seguros entre Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Lima, Bogotá, Río de Janeiro, San Pablo y Asunción, que explican el 60% de los arribos turísticos a Buenos Aires en 2019.

La experiencia internacional reciente nos muestra que, tras el huracán de la pandemia, las ciudades apuestan a la internacionalización para recuperarse. En Buenos Aires tenemos un desafío que solamente podremos sortear trabajando con los sectores más identitarios, dinámicos y competitivos de nuestra ciudad: la industria del conocimiento, las industrias creativas, los servicios y el turismo.