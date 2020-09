Brasil: Bolsonaro rechaza congelar jubilaciones y da marcha atrás con su nuevo plan social

A un mes de anunciar la creación del programa Renda Brasil –una reedición del Bolsa Familia creado por el expresidente Lula da Silva– el presidente Jair Bolsonaro dio marcha atrás con la idea, frente a las impopulares medidas de financiamiento que proponían desde su equipo económico.

“Ya dije hace unas semanas que nunca tomaré dinero de los pobres para dárselo a los pobres. A quien venga a proponer una medida como esta sólo le puedo dar una tarjeta roja a esa persona”, dijo el presidente brasileño, enojado con el sector del ministro de Economía, Paulo Guedes. "Hasta 2022 está prohibido hablar de Renta Brasil. Vamos a seguir con el programa Bolsa Familia y punto final", agregó Bolsonaro a través de las redes sociales.

Ayer, el secretario especial de Hacienda, Waldery Rodrigues había dejado trascender en los medios brasileños que el gobierno analizaba congelar por dos años las correcciones automáticas de las prestaciones sociales y desindexarlas de la actualización del salario mínimo. La iniciativa iba en contra de la legislación vigente, que establece que la jubilación mínima no puede ser menor que el piso salarial.

“Puede ser que alguien del equipo económico habló sobre este tema. Puede ser. Pero, por parte del gobierno, nunca congelaremos los salarios de los jubilados, ni reduciremos la ayuda a los ancianos y los pobres con discapacidad", dijo hoy Bolsonaro. El presidente calificó a quienes defienden esa propuesta como personas que "no tienen un mínimo de corazón" ni "un mínimo de entendimiento" de cómo viven los jubilados en Brasil. En Twitter, agregó que congelar las pensiones y recortar las ayudas es "un sueño de alguien que está desconectado de la realidad".

Los ministerios de Economía y de la Ciudadanía planeaban, además, revisar unas 2.000.000 de pensiones para jubilados y discapacitados, con el objetivo de ahorrarle a las arcas públicas unos 10 mil millones de reales (u$s 1,8 mil millones), informó Folha de Sao Paulo. Según datos del gobierno federal, la seguridad social es la mayor fuente de gasto de la Unión.

Para tratar de contrarrestar los efectos económicos de la pandemia, en abril el gobierno lanzó un “auxilio emergencial” de 600 reales (u$s 113) mensuales que alcanzaba a unas 66 millones de personas. Tras el éxito de los ‘coronavouchers”, especialmente para la popularidad de Bolsonaro, el gobierno decidió mantenerlos hasta fin de año, aunque recortó el beneficio a 300 reales (u$s 57), una cifra similar a la que se calculaba iba a pagar Renda Brasil, entre 250 (u$s 47) y 300 reales.

Sin embargo, la intención de Bolsonaro de crear un nuevo programa social chocó contra la disciplina fiscal de Geudes, que ya amenazó varias veces con abandonar el gobierno si saboteaban su plan de reducir el gasto. Y es que sólo entre abril y septiembre los ‘coronavouchers’ significaron un gasto 254.000 millones de reales (u$s 46.000 millones).

Un alto funcionario del gobierno le dijo a Folha que desde Economía habían propuesto una suerte de globo de ensayo para instalar que el gobierno federal no tenía dinero para financiar el nuevo Renda Brasil: frente a la necesidad de recaudar más dinero, el proyecto de Guedes de crear un microimpuesto a las transacciones financieras (algo que la mayoría rechaza por considerar que es un intento de restablecer el viejo CMPF, que terminó en 2007) podía ganar más aceptación frente al ajuste de la seguridad social.

Hasta ayer, Bolsonaro –que ya en agosto había desestimado una propuesta de unificar todos los programas sociales actuales bajo el paraguas de Renda Brasil– no había tomado una decisión sobre la propuesta de congelar las jubilaciones, por eso le había pedido a su equipo económico que no diera entrevistas. Las declaraciones de Rodrigues dejaron al mandatario en una posición incómoda y, probablemente, lo hayan forzado a desistir públicamente del programa.