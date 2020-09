Grupo Multimar: 25 años con la logística y el comercio internacional

Multimar celebra su primer cuarto de siglo de vida en el exigente mundo del transporte, la logística y el comercio internacional. Cabalgando sobre las vicisitudes de la Argentina y con un claro foco en el servicio de excelencia al cliente, la firma logró un sitio de privilegio en el mercado.

Para conocer más en detalle la historia, presente y perspectivas futuras de Multimar, Transport & Cargo dialogó con los directivos que están en la organización históricamente, y hoy siguen participando de las distintas empresas del grupo.

David Craig, presidente, y Mariano San Pelegrini, gerente de Multimar; Roberto Campbell y Miguel Ryan, directores de Plate Broker; y Alejandro Wolf y Carlos Marazzi, directores de Yusen Logistics, brindaron su enfoque sobre lo que significa este aniversario.

¿Cómo recuerdan aquél año de 1995 cuando bajo el lema “la nueva tripulación”, se lanzaron a la aventura de fundar Multimar?

En 1995 Agencia Martina Multimar S.A. inició su actividad en las oficinas de la Avenida Alem al 500. Varios de los que comenzamos en esos días veníamos de otras agencias, y apostamos a este nuevo emprendimiento de la mano de nuevos accionistas.

Uno de nuestros principales armadores, NYK Line, en esos momentos lanzaba su nuevo servicio liner de buques full container con escalas semanales entre el Lejano Oriente y el Río de La Plata, lo cual fue innovador para esa época.

¿Cuál fue la innovación que en su momento generó Multimar y que motivó su pronta aceptación del mercado?

Adicionalmente a un profundo conocimiento del mercado, Multimar siempre se destacó por tener personal joven, motivado y mucha vocación por el servicio al cliente.

Siempre asociados al Centro de Navegación y siendo parte de su directorio, hemos participado activamente de las reformas y sugerencias a las autoridades provinciales y nacionales, a modo de modernizar e impulsar al comercio exterior en todos sus aspectos.

¿Cuáles fueron los principales armadores y servicios que representaron?

Últimamente la industria se ha transformado mucho y varios armadores han unificado sus operaciones, algunos formando joints, y otros fueron absorbidos por los grandes armadores, pero durante estos años Multimar ha tenido el orgullo de representar a grandes líneas como son NYK Line, Aliança de Navegación, Lauritzen –Cool (luego NYK Reefer y hoy Baltic Shipping), Neptunia, Columbus Line, y NYK- NOS, entre otras.

¿Cómo se desarrolló el proceso de expansión de Multimar en la región?

Desde un principio estuvo la intención de ofrecer servicios regionales, y poder expandir la marca a modo de brindar servicios en los puertos del Río de la Plata. Con este objetivo en mente, se abrieron oficinas en Uruguay y Paraguay quienes no solo han atendido a las representaciones locales, sino que se han expandido en sus actividades y han sabido destacarse en estos países por sobre otras agencias tradicionales.

¿En qué momento Multimar paso a ser Grupo Multimar?

De la misma manera que en Argentina, la empresa se expandió, abriendo oficinas en el interior y especializándose en logística, lo que luego en 1999 se convertiría en un emprendimiento en sí mismo como fue Multilogística (hoy Yusen Logistics).

En el año 2004 se une al grupo Plate Brokers, especializándose en las cargas y buques reefer y graneles. De esta manera y con oficinas en puntos claves del país y las que estaban establecidas en Uruguay y Paraguay se creó el Grupo Multimar.

¿Cómo recuerdan la experiencia de adaptación laboral y cultural con NYK?

NYK Line, que este año cumplirá 135 años, es un líder mundial en el transporte marítimo.

Su experiencia no se limita únicamente a contenedores (que hoy se ha convertido en ONE Line) sino que se especializa en cargas de granel, vehículos y maquinaria, gas y petróleo, proyectos, y chips de madera, entre varias otras.

Esa diversidad de servicios, y su calidad de empresa japonesa, con sus altos estándares de ética, anticorrupción, y responsabilidad social nos ha formado y dado una vasta experiencia para atender todas las necesidades del mercado.

Con este cuarto de siglo de experiencia de Multimar, ¿cómo observan la realidad actual y perspectivas futuras del sector transporte y logística en la Argentina y la región?

Argentina, así como la región (Latam) en general, es un mercado que nos obliga a adaptarnos y a ser proactivos.

El tener una generación de personas altamente calificadas y entrenadas a la filosofía NYK en base a los principios de integridad, innovación, e intensidad, nos permite afrontar esos desafíos.

Como ejemplo, mucho del personal que fuera de Multimar, hoy pertenece a la organización de ONE Argentina (fusión de las tres líneas japonesas de contenedores más importantes).

Para el resto de las actividades, nuestra diversificación y las redes de agencias que hoy tienen nuestros armadores, nos permite ofrecer muchas soluciones a nivel regional para los distintos mercados como carga de proyecto, logística, gráneles, líquidos, y vehículos entre otros.

Estamos entrando en una etapa de muchos avances con respecto a sistemas y era digital, el país y sus puertos tendrán que adaptarse a estos cambios que traerán muchos beneficios para exportadores e importadores con servicios de excelencia.

POR UNA ARGENTINA GRANDE

Al comienzo de su carrera, Patrick Campbell, fundador de Multimar, tuvo la suerte de capacitarse en Japón con una gran empresa como Nippon Yusen Kaisha (NYK).

“La cultura aprendida a temprana edad me sirvió mucho en la vida. Cosas básicas como orden, confianza, perseverancia, generosidad y honestidad son valores muy importantes aplicables en la vida laboral y personal. Aun en la era digital que viene le recomiendo a la juventud y las nuevas generaciones que no pierdan de vista esos valores más que nada en el respeto por la palabra, el respeto por las normas y por sobre todo el valor del equipo”, dijo a Transport & Cargo Patrick Campbell.

El directivo señaló que “no es fácil ser emprendedor en Argentina ya que las reglas de juego cambian a cada rato y golpean duro como la inflación, la devaluación y la gran cantidad de impuestos y costos laborales que no permiten tener previsibilidad o hacer un plan de negocios de largo plazo. Sin embargo, es el país en el que nacimos y vivimos y es nuestra obligación ser siempre objetivos aportando a las autoridades de turno nuestra recomendación para un futuro de mayor calidad para todos los ciudadanos. Los valores aprendidos me han permitido tener siempre una visión positiva y proactiva hacia adelante”.

Tras dejar claro que “aún hoy me gusta escuchar y aprender de las nuevas generaciones”, Campbell aseguró que sigue pensando “en una Argentina” y le recomienda “siempre a todos que vayan por su sueño como lo hice yo hace muchos años cuando empezamos con Multimar SA. Mi agradecimiento como siempre al equipo”.