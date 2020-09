El Gobierno se desentiende de la salida de empresas del país

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, consideró hoy que la salida de algunas empresas del país son "decisiones empresarias" y descartó que haya alguna situación local que influya en esas resoluciones.

Moroni contestó una pregunta sobre la salida de la aérea Latam y que en las últimas horas se sumó el interés de la cadena Falabella, durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada junto con el ministro de Salud, Ginés González García, para anunciar la extensión y ampliación del bono de $ 5000 para los trabajadores de la salud.

"No veo una situación particular de la Argentina que provoque la salida de empresas del país, sino que son decisiones empresarias", sostuvo el funcionario y aclaró que en caso de Latam, "no es que se fue del país sino que está en una situación de concurso en Estados Unidos, que se llama capítulo 11, y dejó de operar en algunos como en Argentina".

Moroni enfatizó que en el marco de la pandemia, "Argentina tuvo menor pérdida de empleo en comparación con los países vecinos, el consumo funciona razonablemente bien y la actividad industrial viene repuntando, como lo refleja el último informe de la Unión Industria Argentina (UIA), que coincide con los relevamientos del SIPA, que marca que el empleo industrial está creciendo", sostuvo.

Mirá también Carlos Melconian advirtió: la salida de Falabella es "un punto de inflexión" El expresidente del Banco Nación, duro contra el Gobierno, mostró su preocupación por la destrucción del capital y el trabajo y sostuvo que "ninguna universidad del mundo explica que regalando plata los países crecen".

"Son decisiones empresariales tomadas por algunos motivos", insistió el funcionario.