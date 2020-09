Sin festejo: desde el acuerdo por la deuda, las acciones se desplomaron y bonos no mejoran

Las distintas variables financieras para medir la confianza de los inversores se encuentran mostrando signos de debilidad. Pese al acuerdo alcanzado con los acreedores, todas las variables financieras se han deteriorado. Las acciones acumulan deterioros, sube el dólar y la deuda no logra equipararse con los partes de la región, con las tasas de los bonos sostenidas en niveles elevados para la actualidad del mercado global. Confianza, la palabra clave y que falta entre los inversores.

Se esperaba una fiesta en los mercados. El anuncio por el acuerdo con acreedores debería haber traído una mayor calma financiera y mejores expectativas entre los inversores. Sin embargo, nada de ello está ocurriendo. Desde el 3 de agosto, fecha en que se anunció el acuerdo, las acciones están lejos de apuntar al alza, e iniciaron una fuerte caída. La gran mayoría de los papeles en Wall Street muestran importantes retrocesos.

Acciones caen hasta 26% desde el acuerdo

Salvo las acciones de Pampa Energía, que solo caen 1,5%, el resto muestran caídas mayores al 10% desde el 3 de agosto. Las pérdidas, incuso, llegan a niveles cercanos al 30%. Detrás de Pampa se ubican las acciones de Loma Negra, que caen un 12,3%, Edenor, con un retroceso del 14%, y más abajo aparece YPF, que pierde 19%. El sector financiero fue el más golpeado, con una pérdida de 20% para el Banco Supervielle y el Banco Macro, mientras que las bajas para el Grupo Financiero Galicia y el BBVA Argentina se sitúan en 22,5% y 24,5% respectivamente. Las acciones de IRSA y Cresud acumulan caídas respectivas del 20% y 21% mientras que TGS es la acción que más cae desde la confirmación del acuerdo con acreedores: se hundieron 26,6% desde entonces.

Mirando el agregado, se observa que en el año, las caídas se profundizan. Mientras Wall Street ya recuperó todo lo que había perdido en el primer trimestre, las acciones locales aún operan con caídas mayeros al 50% en lo que va del año.

Las acciones de Pampa, nuevamente, son las que menos caen, perdiendo solamente 30% en dólares en 2020. Le sigue Grupo Supervielle, que retrocede un 34%, y luego Loma Negra, con un rojo del 37% en el año. Más abajo se encuentran Galicia y BBVA con caídas de 43%. Banco Macro es la acción del sector financiero que más cayó, perdiendo un 52%. Entre las que más caen se encuentran YPF, IRSA y Cresud, cayendo 56% en lo que va de este 2020.

El dólar sube 6 veces mas que en la región

La expectativa del anuncio del acuerdo con acreedores tampoco trajo calma al mercado cambiario. El contado con liquidación subió un 9% desde el 3 de agosto a la fecha. Esto muestra un contraste con el sendero de apreciación de las otras monedas.

El peso mexicano se apreció un 7,1%, el real brasilero 1,4% y el colombiano 2,3%. El sol peruano, el peso uruguayo y el peso chileno se mostraron sin cambios. El dólar oficial en argentina también se movió al alza y en contra de la dinámica regional subió 3,9%, mientras que el dólar MEP avanzó 1%.

En lo que va del año, las diferencias son aún más notorias. El dólar contado con liquidación y el MEP subieron 82% y 70,5% respectivamente. El dólar en Brasil subió un 30% mientras que el dólar oficial en argentina avanzo un 25,6%.

El resto de las monedas se han devaluado menos del 15%, con el peso uruguayo perdiendo 13,8%, el peso colombiano, 11,9% y el mexicano, un 11%. En Perú y Chile, el dólar subió 6,9% y 1,1% respectivamente. En promedio el dólar en la región subió 12,6%. De esta manera el dólar en Argentina subió casi 6 veces más que en la región.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que hay varios factores que están afectando al valor de las empresas. Entre ellos destacaron la falta de un plan económico y la incertidumbre económica, que auyenta a las inversiones. A su vez agregaron que las bajas reservas del Banco Central (BCRA) son otro problema, donde el riesgo de devaluación se torna más alto, además de cualquier medida que la entidad pueda tomar y su consecuencia en los mercados. Por si fuera poco, desde PPI advierten que las señales políticas no son buenas. Los discursos del presidente Alberto Fernández y los funcionarios más importantes lejos están de traer inversiones. Se le suman proyectos de ley controvertidos como la reforma judicial o el impuesto a la riqueza, que el mercado ve con malos ojos.

"El Merval necesita un cambio de expectativas para aspirar a una recuperación, por lo menos de mediano plazo. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pueden ser un driver que impulsen a las acciones argentinas, si consiguen imponer condiciones fiscales al Gobierno que garanticen responsabilidad fiscal. Por otro lado, el mercado estará atento a los indicadores de actividad económica, donde se espera que la recuperación sea más lenta que el resto de los países en el próximo año y el que viene", explicaron.

Sin fiesta para los bonos

Tampoco se observó festejo en los bonos, que lejos de apuntar a niveles de tasa del 10%, operan con exit yields superiores al 12%. Como dato negativo, se suma que la curva soberana comienza a mostrar una pendiente plana, con riesgos de ser negativa. Los fantasmas de los riesgos crediticios no se alejan y se advierte que las probabilidades de default se mantienen elevadas. Se ubican en 47% en 2023, 65% en 2025 y 85% en 2030.

La prueba de fuego para que el Gobierno de por despejado el tema de la deuda es que pueda, por un lado, lograr que la curva tenga una pendiente positiva. Y por el otro, lograr que las tasas dentro de la pendiente sean bajas para que en algún momento el país pueda volver a los mercados. Si bien el Gobierno dejó en claro que, por el momento, no buscará financiamiento en los mercados, las tasas no solo no apuntaron al 10% que se esperaba, sino que además la pendiente de la curva no es positiva. De hecho, ya la deuda de ley local se encuentra invertida mientras que la de ley internacional evidencia una curva ligeramente positiva, con riesgos de aplanarse primero, e invertirse después.

El Gobierno sigue sin poder generar confianza entre los inversores pese a haber reestructurado cerca de u$s 100.000 millones entre deuda de ley local y extranjera. La curva de ley local muestra tasas de 13,2% en la parte corta (AL29) y 12,7% en la parte más larga (AL41), con lo cual, la pendiente de la misma es negativa y en niveles altos en términos internacionales. Por otro lado, la curva de ley internacional muestra una pendiente casi plana, con el GS29 rindiendo 12,1% y la parte larga rindiendo 12,2% (GD46) y con tasas igualmente elevadas para la actualidad del mundo de renta fija.

Si bien el Gobierno logró estirar los vencimientos a partir de la reestructuración de la deuda, las probabilidades implícitas de default a mediano y largo plazo siguen siendo elevadas. La probabilidad implícita de default a 2021 sobre los bonos de ley NY y con un recovery de 40% es de 22%. A 2023, la probabilidad de default asciende al 47%, salta a 57% a 2024 y a 64% a 2025. A 10 años, la probabilidad de default es mayor al 85%. Números más que elevados si se considera que el Gobierno salió recientemente del default y que no tendrá que pagar vencimientos por los próximos 4 años.