Vicepresidente de Moody´s: "El Gobierno se dio un margen de maniobra, no solucionó el problema de la deuda"

Tras haber reestructurado la deuda con legislación local e internacional de forma exitosa, por un total global de u$s 100.000 millones, las tasas de los bonos siguen en niveles elevados, por encima de lo esperado. El mercado confía que, con la normalización del volumen de los bonos, la tasa converja a niveles de 10%.

Para tener un balance global sobre el resultado del canje y las expectativas económicas y financieras de la Argentina, El Cronista conversó con Gabriel Torres, vicepresidente y analista senior de riesgo crediticio global de la calificadora de crédito Moody´s, quien advirtió que el país no solucionó el problema y que a pesar del canje de deuda, aún hay muchas dudas de que la Argentina pueda volver a pagar la nueva deuda recién emitida.

¿Cree que se dio una buena reestructuración en una visión de largo plazo?

Lo que el Gobierno hizo es darse un margen de maniobra, al no tener que pagar deuda por los varios años. No resolvió el problema de la deuda. El problema de deuda de la Argentina no es tanto la cantidad, sino el hecho de que constantemente tiene problemas en financiarla. Hay muchos países con niveles de deuda similar que no tienen problemas en pagar su deuda, en cambio la Argentina sí los tiene. El país no tiene mercado de deuda propia y el mercado internacional se le cierra cada tanto. El largo plazo para la Argentina va a significar que tiene margen para que éste y los futuros gobiernos puedan ir a los mercados.

¿Una tasa del 10% no nos permite volver a salir a los mercados?

Hoy la Argentina no tiene acceso al mercado internacional de deuda. Si igualmente pensamos que de algún modo el país lograse emitir al 10%, esa deuda sería insostenible.

Se vienen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué cree que le van a pedir a la Argentina?

Creo que la principal exigencia va a ser el proceso de consolidación fiscal. Es decir, un ajuste. Reducir un déficit muy alto este año y que va a seguir siendo alto el año que viene, que vaya bajando paulatinamente y al mismo tiempo ver cómo se financia ese déficit. El déficit fiscal actual es financiado con emisión monetaria. Eso no es sostenible en el tiempo. El Gobierno lo sabe y lo entiende ya que es una emergencia. El debate con el FMI va a ser qué tan rápido bajamos el déficit y cuánto se empiezan a utilizar otras vías de financiamiento.

¿Se va a seguir dependiendo del Banco Central (BCRA) para financiar el déficit?

Sospecho que si. No es muy diferente aunque las circunstancias son distintas, de lo que hizo el Gobierno anterior. Mauricio Macri heredó una situación en la que había mucha emisión de pesos y no la frenó de un día para el otro. La terminó de frenar recién en 2018, cuando fue al FMI.

¿Cree que habrá una devaluación?

Hoy la Argentina tiene un dólar oficial a un valor mucho menor que cualquier dólar libre. Esto refleja que si el BCRA liberase el mercado, el dólar iría a otro precio. Ésto se ha dado muchas veces en la historia argentina y siempre terminó con una devaluación. Lo más probable es que veamos una devaluación, aunque no sabemos que tan severa será. Es probable que el BCRA busque con estas micro devaluaciones que tiene, ir manejando de esta manera para evitar el shock grande. Tal vez lo logre, pero no es fácil.

¿El problema es el traslado a precios?

Ese es el gran problema de la Argentina. En el resto del mundo que tienen devaluaciones, la persona de la calle ni se entera, ya que no lo afecta. En la Argentina es instantáneo.