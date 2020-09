SPI Astilleros refleja la pujanza de la industria naval

El 12 de septiembre, se celebró el Día de la Industria Naval Argentina. Esa fecha, en 1961, el presidente Arturo Frondizi, firmó el decreto 7992, que dio impulso a un ambicioso plan de renovación de buques mercantes diseñado por Horacio Esteverena y que alcanzaba a 37 unidades en 10 años.

Para conocer más detalles al respecto, y para conocer la realidad actual y perspectivas futuras de uno de los complejos industriales navales más importantes del país, Transport & Cargo dialogó con Sandra Cipolla, presidente de Servicios Portuarios Integrados (SPI) Astilleros.

Frente al día de la Industria Naval, ¿qué significado tiene el plan Esteverena y como su ejemplo puede trasladarse a la actualidad?

El día nos invita a reflexionar, a pensar en los hombres y mujeres de la Argentina que hicieron historia, que pudieron pensar en un país grande, que sus límites fueron más allá del horizonte, que no solo vieron la Pampa sino también pudieron ver nuestro extenso litoral fluvial y marítimo, que entendieron que las puertas al mundo serían a través de nuestros ríos y mares. Esos hombres y mujeres que forjaron nuestra patria, también la hicieron grande, la pudieron pensar más allá de sus propias vidas, entendieron que forjaban el país para generaciones futuras y ese pensamiento sobrevivió y gestó el Proyecto que puso en marcha el Plan Esteverena, un plan que no solo haría desarrollar y crecer a la industria naval, sino que dotó a la Argentina de una marina mercante capaz de abordar la logística y el comercio internacional de nuestro país.

Seguramente como país cometimos errores, tuvimos la capacidad de destruir lo que tanto nos había costado construir, pero aun somos un país joven, y quienes tenemos la capacidad de mirar hacia atrás sin quedarnos en el pasado, podemos manifestar, con convicción, que un país que defiende su soberanía fluvial y marítima entiende que la logística y el comercio exterior se debe realizar a través de sus puertos, con su bandera y esta se constituye en el crecimiento y desarrollo de la marina mercante y de la industria naval.

¿La inversión de SPI para la construcción de la draga, es un nuevo camino para el astillero?

Esta inversión tiene varias significancias para nuestra empresa. Una de ellas es el convencimiento de seguir apostando al desarrollo y crecimiento de nuestro astillero; confirmamos la confianza en el desarrollo ingenieril de nuestros profesionales y generamos el intercambio tecnológico. En otra arista nos pareció el momento para poner el capital al servicio del trabajo y de esta forma dar un paso más hacia adelante en la sustentabilidad y sostenibilidad de las fuentes de trabajo; como también tener una herramienta adicional a nuestros servicios navales.

Para nosotros significa un camino hacia el desarrollo de nuevas tecnologías, intercambio de conocimientos, capacitación para nuestra gente, seguir profesionalizando nuestra empresa, un nuevo desafío que el equipo de SPI ha decidido dar para poder realizar un salto cualitativo de su infraestructura.

¿En qué estado se encuentra el proyecto de construcción de un buque pesquero para la empresa Solimeno?

Me gustaría poner en valor la decisión de la firma Luis Solimeno e Hijos S.A en un momento de tanta complejidad. No solo por la pandemia, sino también porque la misma ha generado una gran incertidumbre con los mercados internacionales, sumada a la situación macroeconómica de nuestro país. Aun así, sigue apostando al país y, además, ¡lo hace construyendo en la Argentina! En particular no nos sorprende ya que es una firma que en toda su trayectoria ha realizado inversiones y realmente es parte de la historia del puerto y de Mar del Plata, no en vano pudimos ver la foto de la embarcación Ana María, embarcación que construyó su padre y en el mismo predio donde hoy está instalado SPI Astilleros. Es un hermoso sentimiento poder ver el pasado y construir un futuro. Nos sentimos honrados por su confianza en nosotros; haremos todos los esfuerzos y pondremos nuestra experiencia, conocimiento, calidad a la orden y toda nuestra gente, profesionales y obreros navales están para dar lo mejor.

El proyecto se encuentra en etapa ejecutiva de diseño, hemos trabajado codo a codo con la empresa; valoramos y exaltamos su conocimiento no solo en pesca sino también en buques. El Grupo Solimeno cuenta con un equipo de ingenieros que junto a nuestro equipo se encuentran abocados a consolidar un proyecto de alta performance.

¿Qué botaduras tienen previstas en el astillero para este mes de septiembre?

En este mes de la Industria, SPI Astilleros estará botando dos buques de pesca costera el “Barlovento” y el “Merluan”. Los mismos han sido diseñados en forma conjunta con nuestro cliente. También un desafío importante porque se construyeron en forma simultánea; no solo estamos agradecidos con nuestro cliente, sino también con nuestros profesionales, nuestros obreros navales, nuestros proveedores, todos, todos estuvieron a la altura, aun con el impacto de la pandemia, en equipo hemos podido cumplir con los plazos y la calidad.

Los mismos tienen su botadura planificada para el sábado 26 de septiembre, por las razones de público conocimiento no podremos hacer la tradicional ceremonia, pero le haremos llegar información sobre el evento virtual que realizaremos.

¿Qué significado tiene la renovación del certificado de calidad internacional?

En este momento de pandemia tiene un valor superlativo, no solo porque logramos renovar el aval, sino porque a pesar de la situación, fue nuestra propia gente quien nos apoyó y se comprometió en un momento complejo a sostener un certificado que data desde hace 18 años y que fue el primer astillero en obtenerlo. Esto habla de la calidad de profesionales y trabajadores con los que cuenta la empresa, forma parte a la respuesta integral de excelencia que brindamos. Obtener la renovación de la certificación para: diseño, construcción, reparación, transformación y alistamiento de buques y artefactos navales, nos da un respaldo ante los mercados nacionales e internacionales y nos hace redoblar la apuesta a la mejora continua y al compromiso que nuestra empresa ha asumido con la sociedad.

¿Cómo se desarrolla el apoyo a los puertos y buques sustentable?

Lo primero es agradecer el espacio en el ciclo webinar que presentó el Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y Cabotaje Marítimo, donde me brindaron un espacio para representar a la industria naval en el Encuentro de Buques y Puertos Sustentables.

Como comenté y presenté en dicho espacio, nuestra empresa en el año 2011-2012 desarrolló diseño en forma conjunta - con ingeniería argentina y holandesa - un remolcador de empuje de alta performance. En su momento fue diseñado con combustible convencional y nos encontramos con un importante grado de avance para transformarlo a un sistema dual (Gasoil-GNL), nos preparamos para acompañar el desarrollo sustentable de las embarcaciones.

También hemos presentado un proyecto en forma conjunta para el transporte de GNL por barcazas equipadas con tanques criogénicos, entendemos que abre la puerta del uso del gas natural en donde no hay gasoductos construidos, maximizando la inclusión social de las provincias mesopotámicas y del NEA con energía económica y abundante. Permite la sustitución del GLP y gas oíl en todas las industrias generando reducción de costos y mejorando competitividad.

Este proyecto, nació de otro proyecto ya que SPI Astilleros forma parte de la Fundación Clúster de Energía de Mar del Plata, de hecho, es socia fundadora. Cuando fuimos convocados por Marcelo Guiscardo, hoy presidente del clúster y socio fundador de la firma Qm Equipment, me encontré con un conjunto de empresas de Mar del Plata de alto valor agregado, una capacidad de ingeniería y desarrollo que realmente es digna de conocer.

Volviendo al transporte de GNL por agua, lo que sucedió es que hablando nosotros de lo que sabemos de industria naval y escuchando a los que saben de GNL o de la industria de energía, nos dimos cuenta que se generó una sinergia muy positiva y pudimos asociar dos industrias y dos empresas con alto profesionalismo en un proyecto en conjunto.

¿Qué acciones se llevan a cabo para impulsar el trabajo en conjunto entre el sector público y privado?

Uno de los pilares de nuestra empresa es la asociatividad, estamos convencidos que ella genera potencialidad en el crecimiento de nuestra empresa y en la cadena de valor, por lo tanto, SPI Astilleros ha firmado convenios de asociatividad tanto nacionales como internacionales. Tenemos acuerdo con Rusia, Holanda, Cuba, Brasil y otros países y, aquí en la Argentina, con Astilleros Corrientes; en su momento hicimos acuerdos con Astilleros Rio Santiago y Tandanor. Si bregamos por una industria naval pujante, la Argentina cuenta con dos astilleros públicos (o sociedades del Estado) que tienen que estar al servicio de la industria, posicionándose por arriba de los alcances de los privados, recuperando la capacidad con la cual fueron creados, así de esta manera se genera una sinergia positiva entre lo público y lo privado, en donde cada cual cubre el rol y eso, eso sí genera reactivación productiva.

¿Qué acciones se llevan a cabo junto al Consorcio portuario marplatense?

No sé si son acciones en conjunto, te diría que nos encontramos con un presidente del Consorcio que nos ha manifestado la necesidad de pensar el puerto de Mar del Plata para los próximos 10, 20 o 30 años. Esto ha sido muy motivador para nuestra empresa, nosotros llevamos más de 40 años en el puerto y estamos trabajando para trascender por lo tanto pensamos nuestra empresa para los próximos 10, 20 o 30 años, claramente ha sido un punto de encuentro y de ahí partimos. También nos compartió la problemática de los buques inactivos. En ese momento nos pareció que nuestra empresa tenía que colaborar para poder salir de donde el consorcio se encontraba anclado en referencia a los buques inactivos y aquellos a los que podía proceder al desguace, y es así que pusimos a disposición la maniobra para la puesta en seco y se le cedió un predio para que la empresa asignada al desguace lo pudiera ejecutar, y así realizar un aporte para poder cambiar la realidad. Queremos que el puerto crezca, queremos un puerto que realmente refleje a sus empresarios comprometidos. El puerto crece, la ciudad crece, SPI crece. El mes pasado en una iniciativa donde participaron nuestros hijos la frase que elegimos fue “pinta tu aldea y pintarás el mundo”, esto nos obliga a que los títulos los pongamos en acción, SPI Astilleros a la vanguardia de la industria naval con hechos y con historia.