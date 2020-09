Definiciones de Guzmán sobre dólar, cepo, FMI y los 5 principios de la reforma tributaria

El ministro de Economía Martín Guzmán presentará el próximo martes ante la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2021, el cual prevé un déficit equivalente al 4,5% del PBI, una inflación proyectada del 29% y un crecimiento de la economía estimado en 5,5%.

En una entrevista publicada este domingo en el diario La Nación, el ministro habló sobre sobre que pasará con el dólar, el cepo, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y explicó los 5 principios de la reforma tributaria.

Dólar

"Apuntamos a un tipo de cambio real estable en el período que va del 10 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, que se mueve de la mano con la inflación", apuntó Guzmán. Además, confirmó que el impuesto PAIS continúa

Cepo

"Con el Banco Central venimos coordinando toda la política macroeconómica desde el primer día de Gobierno", planteó Guzmán y negó que haya internas respecto del devenir del cepo cambiario.

"El cepo claramente no es una característica de la economía permanente ni estructural, sino algo que está presente porque se está resolviendo un problema de crisis macroeconómica", planteó el ministro.

En este sentido, recordó que "el cepo fue instalado por la administración anterior en un momento de suma volatilidad. Nosotros apuntamos a un horizonte en el cual haya otro esquema de regulaciones de la cuenta de capital, no como el del gobierno anterior que eliminó prácticamente la cuenta de capital, pero sí que haya regulaciones macro prudenciales para favorecer la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, pero desfavorecer la entrada de capitales especulativos que generan inestabilidad macroeconómica en vez de generar más capacidad productiva".

Consultado sobre si es sustentable tener 3,9 millones de argentinos comprando de u$s 200 cada mes, respondió: "Es un síntoma de una situación en la que hay claros desequilibrios que queremos corregir, pero queremos ir en la senda hacia la normalización, no hacia cerrar aún más, porque eso sería una medida para aguantar. Nosotros no venimos a aguantar, sino a tranquilizar la economía".

FMI

El ministro confirmó que el proceso de negociación ya se inició y explicó cuál es el primer objetivo del mismo: no enfrentar pagos con el Fondo en el período de 2021 a 2024. "El programa estará basado en que no hay estabilización posible sin recuperación económica", aseguró Guzmán.

Reforma tributaria

El ministro explicó que el proyecto se basa en cinco principios y lo detalló del siguiente modo:

1. La sostenibilidad fiscal, ya que en 2017 se llevó a cabo una reforma tributaria que se diseñó con el principio de que iba a generar mayores incentivos a la producción y más oferta a la economía, y eso claramente no sucedió y puso al fisco en una situación que contribuyó al problema de insostenibilidad fiscal. A eso hay que corregirlo.

2. La progresividad

3. Más simplicidad

4. La coordinación a nivel federal

5. Más incentivos a la producción, el empleo y la formalización

Además, Guzmán defendió el impuesto a la riqueza y corrigió que no se llama así, "sino que es una contribución solidaria de una vez". "Todas las medidas tienen disyuntivas asociadas, pero esta medida implica que una porción muy pequeña de la sociedad contribuya para mejorar la situación, siendo que está en condiciones para hacerlo", justificó.