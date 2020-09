Canosa salió a defender a Larreta: “no solamente tembló Fernández, sino también Macri”

Viviana Canosa se refirió este jueves a la noche a la conferencia de prensa del jefe porteño Horacio Rodriguez Larreta luego de que la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad para transferirlo a la Provincia. “Horacio Rodriguez Larreta se convirtió en héroe. Mostró un liderazgo que mucha gente pensaba que no tenía. Lo quisieron dilapidar y hoy era Churchill. Hablaba, no te digo como un estadista, pero hay un antes y un después de Larreta a partir de hoy”, expresó la conductora en su programa Nada Personal. “El mensaje de Alberto Fernández a Horacio, de ‘quedate tranquilo, yo te lo voy a solucionar’, es irresponsable y peligroso, porque las instituciones son las que tienen que dar las respuestas, no las personas”, agregó.

Según contó la conductora, “allegados me dijeron que a Larreta que cuando lo llamó Wado de Pedro un minuto antes de que el presidente haga el anuncio de la quita de recursos, le dijo lo que iban a anunciar y Larreta le respondió ‘esto es una traición’, y cortaron la comunicación”. La diputada nacional, Paula Oliveto, que se encontraba presente expresó que "el mensaje de Alberto Fernández a Horacio, de 'quedate tranquilo, yo te lo voy a solucionar', es irresponsable y peligroso, porque las instituciones son las que tienen que dar las respuestas, no las personas". Otro de los invitados al programa, el vicepresidente del consejo de la magistratura, Francisco Quintana, definió a Larreta como un hombre de futuro liderazgo nacional. "Lo vi muy cómodo y es probable que a partir de ahora veamos un Horacio distinto, firme, convencido, en defensa no solo de los porteños sino fundamentalmente de las instituciones", y agregó: "Probablemente a partir de ahora veamos un Horacio distinto, sin dejar de prestarle atención a la gestión, pero probablemente también dedicándose a disputar un liderazgo a nivel nacional".

En relación a la interna de Cambiemos tras el anuncio del Jefe de la Ciudad, la conductora disparó: "Hoy no solamente tembló Alberto Fernández sino también Mauricio Macri", en relación a una posible candidatura del ahora jefe de Gobierno de la Ciudad.