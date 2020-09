Alberto y la quita de fondos a CABA "Hay que ser solidarios para construir un país federal en serio"

El presidente Alberto Fernández defendió hoy su decisión de quitarle fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para auxiliar a la Provincia de Buenos Aires a fin de terminar con las protestas de lsa policía provincial y remarcó que "el diálogo no está roto" con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y pidió "solidaridad ante la desigualdad".

En un acto que encabezó desde la residencia de Olivos, para anunciar obras públicas para las provincias de Chubut, Santa Fe, Tucumán, Tierra del Fuego y Buenos Aires, Fernández recalcó que tomará las medidas necesarias para "un país federal en serio".

"Pero hay que tener claro que el país federal hay que construirlo porque Argentina es muy desigual. Y ahi hay que tomar medidsas que van a beneficiar algunos y perjudicar a otros. Y es ahí donde tiene que asomar la solidaridad de todos", enfatizó el jefe del Estado.

Sin mencionar de manera directa el rechazo del gobierno porteño a la decisión de restarle fondos en torno a $ 35.000 millones para auxiliar a la provincia gobernada por Axel Kicillof, Fernández aseguró que "perjudicio no es solo quitarle a alguien lo que necesita, perjuicio es también quitar la abundancia que tienen algunos lados para distribuirla en las carencias que existen en la Argentina".

"Estoy seguro que los que estamos haciendo no es sembrar discordia. Estamos sembrando igualdad", puntualizó Fernández, quien además garantizó el diálogo con las autoridades de CABA porque "el diálogo no se rompe, a veces se puede no estar de acuerdo, y a veces a algnos les duele renunciar a sus privilegios".

Durante el acto, además, Fernández envió saludos a los maestros en su día, agradeció la tarea educativa y de asistencia que mostraron durante la pandemia y expresó que para hacer "una Argentina que se integra, que rompe desigualdades, todos deberíamos cargar un guardapolvo blanco".

NOTICIA EN DESARROLLO