Perú: amenazan con destituir a Vizcarra por irregularidades en la contratación de un cantante

Perú está al borde de la crisis política luego de que se filtraran unos audios del presidente Martín Vizcarra, implicado en un supuesto caso de corrupción vinculado a contrataciones irregulares de un cantante para dar charlas motivaciones en el Ministerio de Cultura por un total de u$s 50.000.

El congreso peruano votará hoy si inicia un proceso de destitución contra Vizcarra por motivos de “incapacidad moral”, después de que legisladores lo acusaran de mentir y tratar de obstruir una investigación de corrupción que involucra a funcionarios del Gobierno.

La oposición necesita 52 votos para iniciar el proceso de destitución. Si la moción es admitida, el Congreso se deberá reunir nuevamente para escuchar la defensa del presidente y votar sobre su destitución, que necesita 87 votos para ser aprobada.

Por su parte, el presidente Vizcarra dijo que no va a renunciar y denunció un "complot contra la democracia", tras la difusión de unos audios que presuntamente le vincularían con la contratación irregular del cantante Richard Cisneros (alias 'Richard Swing') en el Ministerio de Cultura. "Si quieren vacarme [destituirme] aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado de manera ilegal constituye causal de vacancia", dijo en un discurso televisado el jueves por la noche.

Mirá también Covid-19: se cumplen seis meses desde que la OMS declaró la pandemia El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud informó que el brote de coronavirus era una pandemia mundial. En los últimos seis meses, se registraron más de 28 millones de contagios y 900 mil decesos por el virus.

En los audios –que según Vizcarra fueron “editados y manipulados maliciosamente” – se lo escucha al presidente ocultando el número de encuentros que tuvo con el cantante Richard Swing. "¿Me he reunido con Richard Swing? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces", dice. Cuando el caso estalló en mayo, Vizcarra negó haberse reunido con el cantante.

En otro de los audios, una persona que presumiblemente sería Cisneros se presenta como amigo y asesor de Vizcarra y cuestiona al presidente por haber negado su amistad. Además, indica que la última vez que se comunicaron fue el 23 de julio, tras lo que responsabiliza al presidente si algo le ocurre: "Quiero dejar bien claro que si algo me pasa a mí, que si me mandan matar o si algo me pasa a mí, yo le echo la culpa al presidente de la República", asevera.

Cisneros parece presumir de tener estrechos vínculos con Vizcarra, y se atribuye el mérito del ascenso al poder del presidente y de su decisión de cerrar el Congreso el año pasado.

Esta nueva crisis política se suma a la desencadenada por la pandemia de coronavirus, que hizo que la economía peruana cayera un 30% en el segundo trimestre.

El caso de Richard Swing, además, revive los fantasmas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el antecesor de Vizarra que tuvo que renunciar luego de que un legislador de la oposición publicara videos que mostraban a sus aliados aparentemente negociando votos para evitar su destitución. Al igual que los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García (que se suicidó cuando la policía peruana se preparaba para detenerlo) y Ollanta Humala, Kuczynski (actualmente bajo arresto domiciliario) está siendo investigado por su participación en el Caso Lavo Jato.