Para Santilli, "se lesionó el diálogo" entre Nación y Ciudad pero hay que "seguir coordinando"

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Diego Santilli habló tras la decisión del Gobierno de transferir el punto de Coparticipación de CABA a provincia y sostuvo que “se lesionó el diálogo con el Gobierno”.

Diego Santilli, dijo estar "decepcionado, porque el diálogo tiene que ser constante y no lo hubo", en referencia a la quita de un punto de la Coparticipación que dispuso el Ejecutivo nacional a la Ciudad.

"Vamos a defender los recursos de la Ciudad en la Corte Suprema mañana mismo, como lo dijo Horacio (Rodríguez Larreta). Estoy decepcionado porque el diálogo tiene que ser constante y no lo hubo", precisó Santilli.

El vicejefe de Gobierno porteño remarcó que "el diálogo sufrió un golpe, un embate" que pensaban "que no iba a pasar".

En ese línea, en diálogo con varias radios insistió que “se lesionó el diálogo con el Gobierno. No se le puede sacar a uno para agregarle a otro. Cuando uno tiene un acuerdo que tiene que ver con que transfieran recursos, la constitución es clara". Y agregó, “esto es el extremo del no diálogo. Es inconstitucional, no es el modo ni la forma”.

“Tenemos una decepción muy grande. También entendemos que seguimos en una pandemia y habrá que seguir coordinando. Nosotros vamos a defender a los argentinos que viven en la Ciudad ante la Corte", indicó el funcionario.

"Cuando uno discute estos temas tiene que ser así, no es unilateral, se puede discutir, pero tiene que debatirse, por eso estamos convencidos de que es inconstitucional lo que resolvieron. Hay que hacer un trabajo integral en educación, salud y educación, pero no le quito a uno para darle a otro. Distinto es cuando todos se juntan en una mesa para encontrar soluciones", aseguró.

Santilli reveló que trabajan "todos los días con la Policía de la provincia de Buenos Aires y hoy con el Anillo Digital se sienta un policía de la Ciudad y uno de la Provincia", al tiempo que agregó que se trabaja "en conjunto y tiene que ser así".

"Nosotros vamos a garantizar la educación, seguridad y salud, los servicios esenciales. Hemos reestructurado nuestro presupuesto para enfocarnos en la pandemia", concluyó.