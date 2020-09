Es hora de cumplir la Constitución y diseñar un nuevo federalismo fiscal

No todos los argentinos son iguales para la actual Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), ya que un misionero vale menos de la mitad que un formoseño, un salteño la mitad de un riojano, un tucumano la mitad de un pampeano, un jujeño la mitad que un fueguino, un correntino la mitad que un catamarqueño y un chubutense algo más de la mitad que un santacruceño.

El caso extremo de inequidad es el de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con el 39 % de la población del país, y en el conurbano, que ocupa menos de 1 % del territorio argentino, viven 11,3 millones de personas, de las cuales casi cinco millones están bajo la línea de pobreza. Pero un bonaerense recibe una coparticipación por habitante que es la mas baja de todo el país.

En el conurbano son muchos los que viven hacinados, sin agua potable, sin cloacas, sin escuelas de jornada extendida y es también donde más crece la desocupación laboral y la indigencia. Dos de cada tres bonaerenses viven en el conurbano. Cuatro de cada diez habitantes de todo el país viven en la Provincia de Buenos Aires, y son discriminados por nuestra CFI, que genera inequidades y eso impide que pueda ser eficiente y por tanto no es eficaz y condena a muchos compatriotas a la pobreza y la exclusión social.

La reforma constitucional de 1994 elevó a rango constitucional el régimen de la CFI. Dispuso en el artículo 75, inciso 2, que se instituya un nuevo régimen de CFI, disponiendo que antes de fines de 1996 se apruebe una Ley Convenio entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciendo, asimismo, que se defina un sistema de asignación de recursos entre las provincias y la CABA (distribución secundaria).

Este mandato constitucional permanece incumplido por 24 años. La Constitución establece que la ley Convenio deberá tener las siguientes características: garantizará la automaticidad en la remisión de los fondos; definirá una distribución primaria de los fondos coparticipables estructurada en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas; asignará fondos según criterios objetivos de reparto; será equitativa y solidaria; dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Los bonaerenses no son los habitantes ricos del país, si bien era cierto hace 80 años. Veamos nuestra realidad actual: 1) El Índice de Desarrollo Humano del PNUD (que incluye el PBI por habitante) ubica a Buenos Aires en el lugar 16 entre las 24 jurisdicciones. 2) Según Indec, la indigencia en el conurbano (donde viven dos de cada tres bonaerenses) es la más alta del país y también el conurbano registra la mayor desocupación laboral; por ejemplo, es el doble que en el Gran Santa Fe y el triple que en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Nada de esto nos debería sorprender, ya que el último Censo Nacional (2010) ya nos había alertado al informar que los 24 partidos del conurbano eran los que se ubicaban en el último lugar de las jurisdicciones sin agua de red, ya que uno de cada tres habitantes no tenía acceso a este servicio esencial. La situación era más grave en lo que hace a las cloacas, donde este déficit afectaba a dos de cada tres habitantes del conurbano.

La CFI no refleja la totalidad de la inequidad, debido a que no toma en cuenta importantes ingresos fiscales por regalías de la explotación de gas y petróleo. Las provincias que cobran estas regalías justifican ese ingreso, argumentando que son una compensación por la explotación de un recurso natural no renovable depositado en su subsuelo.

Sin embargo, Buenos Aires, , Córdoba y Santa Fe, provincias que generan el grueso de las divisas por exportaciones de la agricultura y la ganadería y de la agroindustria que procesa las materias primas y del biodiesel que también se exporta, no cobran regalías por el uso del suelo y, si bien la tierra se considera un recurso natural renovable, necesita de continuas e ingentes inversiones y cuidados para sostener la fertilidad del territorio cultivable.

Un habitante de Santa Cruz "vale" fiscalmente siete veces más que uno de la provincia de Buenos Aires la inequidad general del sistema es grave, pero la que azota a la provincia de Buenos Aires, una provincia que aporta un 35 % de los impuestos totales y recibe poco más del 20 % en CFI, es insostenible, ya que recordemos que en el conurbano viven 11 millones de personas y que el segundo y tercer cordón alberga una de las mayores concentraciones de pobreza del país. con graves efectos colaterales (droga, crimen, trata).

Necesitamos un nuevo Pacto Fiscal Federal, una herramienta clave para optimizar políticas de Estado que son pilares del bien común y contribuyen a reducir la pobreza y asegurar la provisión de seguridad, salud y educación, pero para esto se necesita otro régimen de coparticipación federal de impuestos que debe ser equitativo, eficiente y eficaz. Es hora de cumplir la Constitucion Nacional.