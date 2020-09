Los bancos podrán ofrecer plazos fijos atados al dólar

El Banco Central (BCRA) aprobó este jueves una medida con la que buscará poner un freno al continuo goteo que vienen sufriendo sus reservas. Les permitirá a bancos y entidades financieras ofrecer instrumentos en pesos atados a la evolución del dólar oficial (plazos fijos dólar linked), buscando con ello disminuir el apetito por la divisa y generar un nuevo mercado de ahorro en pesos.

En su habitual reunión semanal, el directorio de la entidad decidió modificar la forma en que se determina la posición global de moneda extranjera de las entidades financieras. El objetivo, precisan, será favorecer la captación de depósitos a tasa variable para destinar al prefinanciamiento de exportaciones , sin que se genere un descalce entre las monedas.

A través de la Circular A 7101 , la entidad que preside Miguel Ángel Pesce permitirá deducir las prefinanciaciones de exportaciones, cuyo fondeo se impute a pasivos vinculados con la evolución del valor del dólar en el mercado oficial de cambios, de la posición de contado de la posición global neta en moneda extranjera.

Este cambio permitirá que las entidades financieras puedan ofrecer instrumentos de ahorro vinculados a la evolución de la cotización oficial del dólar, conocidos como dólar linked, y ofrecer préstamos a empresas exportadoras, generando un nuevo mercado para el ahorro en pesos.

Matías Rajnmerman, economista jefe de Ecolatina, analizó la medida y destacó, por una parte, que se presenta como una forma para ahorrar sin riesgo cambiario y sin presionar a las reservas. Pero por otro lado, se preguntó a qué tipo de cambio se valuaría si hubiera un desdoblamiento cambiario, en relación al rumor que se propaga cada día con más fuerza.

Respecto de su impacto, agregó: “Permitiría calmar un poco la demanda en el paralelo. No así en el oficial, porque no es lo mismo que hacerse de dólares. El problema es el mal timing del anuncio, con tanto ruido de desdoblamiento. Si esto hubiera salido hace unos meses, seguramente su impacto sería un poco mejor”. Por último, añadió que otro problema es si los bancos querrán ofrecerlos. “¿Qué banco querría aumentar su riesgo cambiario?“, se preguntó antes de recordar que “todo lo que es atractivo para quien constituye una plazo fijo, no lo es para el banco”.

Cabe recordar que las continuas ventas de dólares de la entidad han sido motivo de preocupación en los últimos meses, dado el bajo volumen de reservas líquidas de las que dispone el Central.

De acuerdo con el cierre provisorio informado ayer por el propio BCRA, las reservas internacionales cayeron hasta u$s 42.569 millones y se acercan así al piso que habían tocado el pasado 28 de mayo, cuando retrocedieron hasta u$s 42.448 millones –su nivel más bajo desde enero de 2017– y provocaron que el directorio de la entidad endureciera el cepo cambiario mediante la puesta en vigencia de la Comunicación A 7030.