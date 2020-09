Moody´s advierte: “Argentina no solucionó el problema de la deuda”

Tras haber reestructurado exitosamente el tema de la deuda con legislación local e internacional por un total global de u$s 100.000 millones, las tasas de los bonos siguen en niveles elevados, por encima de lo esperado. El mercado confía que con la normalización del volumen de los bonos, la tasa converja a niveles de 10%. Para tener un balance global sobre el resultado del canje y las expectativas económicas y financieras de Argentina, El Cronista conversó con Gabriel Torres, vicepresidente y analista Senior de riesgo crediticio global de la calificadora de crédito Moody´s, quien advirtió que el país no solucionó el problema y que pese al canje de deuda, aún hay muchas dudas de que Argentina pueda volver a pagar la nueva deuda recién emitida.

¿Cree que se dio una buena reestructuración en una visión de largo plazo?

Lo que el Gobierno hizo es darse un margen de maniobra al no tener que pagar deuda por los varios años. No resolvió el problema de la deuda. El problema de deuda Argentina no es tanta la cantidad, sino el hecho de que constantemente tiene problemas en financiarlo. Hay muchos países con niveles de deuda similar que no tienen problemas en pagar su deuda, en cambio Argentina si lo tiene. El país no tiene mercado de deuda propia y el mercado internacional se le cierra cada tanto. El largo plazo para Argentina va a significar que tiene margen para que este y los futuros gobiernos puedan ir a los mercados. La tasa actual es la que aceptó el mercado para entrar al canje, pero luego va a tener que pedir prestado para pagar esa deuda. Si de acá a 4 o 5 años cuando Argentina vuelva a necesitar acceso a los mercado de capitales y no se hizo nada en el sentido de que el mercado no confía en el país, con tasas altas y que la economía no ha logrado despegar ni confianza, probablemente se habrá perdido una oportunidad. Un escenario más optimista seria que logra encausar la economía y se baja el déficit.

¿Las elecciones son un escollo?

Los gobiernos siempre tienen una elección que limita. Es normal, ya que ninguno quiera imponer austeridad en medio de las elecciones. Pero creo que es un balance si no lo haces en ese momento, el mercado luego te termina a forzar a hacerlo.

¿Una tasa del 10% no nos permite volver a salir a los mercados?

Creo que no. Si igualmente pensamos que de algún modo Argentina lograse emitir al 10%, esa deuda seria insostenible y el país no podría pagarlo. Si el Gobierno antes dijo que el 7% era alto, imagínense 10% u 11%. Hoy Argentina no tiene acceso al mercado internacional de deuda.

Se vienen las negaciones con el FMI. ¿Qué puede llegar a pedirle el Fondo a la Argentina y que puede dar el país?

Lo que diferencia lo que le va a pedir la Argentina respecto de lo que normalmente piden países al fondo es que la mayoría de los países necesitan dinero en ese momento. Argentina no va a pedir más dinero, sino que va a pedir extensión de plazos para tener más flexibilidad para pagar. El Gobierno no necesita exportaciones para poder pagar, necesita acceso al mercado. El FMI tiene planes de facilidades extendidas pero el propósito de esos planes es que los países acceden a los mismos para implementar reformas estructurales. Ese es la clave de la cuestión. No es tanto que el FMI le exija reformas estructurales al país, sino que probablemente le pregunte al país cual es el plan para pagar la deuda. Si Argentina no logra pagar u$s 10.000 millones (2% del PBI, lo cual es prácticamente nada para la mayoría de los países) el año que viene, ¿Qué se va a hacer para poder pagar ese monto? ¿Qué plan tendrá para que ese no sea un problema en el futuro? Allí va a entrar el debate entre el FMI y el Gobierno sobre los objetivos que se van a plantear.

¿Qué cree que le va a pedir el FMI entonces?

Creo que la principal exigencia va a ser el proceso de consolidación fiscal, es decir, ajuste. Es decir, reducir un déficit muy alto este año y que va a seguir siendo alto el año que viene y que vaya bajando paulatinamente y al mismo tiempo ver como se financia ese déficit. El déficit fiscal actual es financiado con emisión monetaria no es sostenible en el tiempo. el Gobierno lo sabe y lo entiende ya que es una emergencia. El debate con el FMI va a ser que tan rápido bajamos el déficit y cuanto empezamos a utilizar otros mecanismos de financiamiento.

Con 4,5% de PBI de déficit proyectado sería casi $ 2.5 billones de necesidades financieras. El mercado no está en condiciones de captar todo ese dinero. ¿Se va a seguir dependiendo del BCRA?

Sospecho que si. No es muy diferente aunque las circunstancias son distintas, de lo que hizo el Gobierno anterior. Mauricio Macri heredó una situación en el que había mucho emisión de pesos y no lo frenó de un día para otro y lo terminó de frenar recién en 2018 cuando fue al FMI. Lo que un Gobierno busca hacer es apostar en que la economía va a recuperarse, que va a haber ms demanda de pesos y sin impactos inflacionarios. Ese sería el escenario más benigno de todos aunque claro que hay situaciones mas complicadas.

¿Está bien comparar a Argentina con otros créditos? ¿Cree que podemos converger hacia los rendimientos de países con calificación y crédito similares?

La escala que nosotros usamos tiene 21 escalones y Argentina está en el escalón 20. Eso estaba basado en las pérdidas esperadas previa a la reestructuración de la deuda. Ya con la reestructuración, seguramente en las próximas semanas o meses, antes de fin de año actuaremos para ajustarlo. Hacia futuro y dada la nueva deuda que tiene Argentina, si hubiese absoluta confianza de pago de la misma pasarían dos cosas. El país tendría una mejor calificación y la exit yield seria 1% o 2%. Nada de eso esta pasando ya que aún hay muchas dudas de que Argentina pueda volver a pagar esta nueva deuda. Para que Argentina llegase el nivel (como por ejemplo) Honduras que tiene una calificación 6 escalones por encima de Argentina, el país tiene que mostrar voluntad y capacidad de pago. Si bien Honduras es más pobre que Argentina, este paga su deuda a tiempo, tiene acceso a los mercados, financiando su déficit con financiamiento interno y externo. Hay riesgo con Honduras pero para que Argentina vaya avanzando en la escala tiene que ir mostrando que tiene voluntad y capacidad de pago.

¿Crees que habrá una devaluación?

Hoy en Argentina tiene un dólar oficial a un valor mucho menor que cualquier dólar libre. Esto refleja que si el BCRA liberase el mercado, el dólar iría a otro precio. Esto se ha dado muchas veces en la historia argentina y siempre terminó con una devaluación. Lo más probable es que veamos una devaluación, aunque no sabemos que tan severa será. Es probable que el BCRA busque con estas micro devaluaciones que tiene, ir manejando de esta manera para evitar el shock grande. Tal vez lo logre, pero no es fácil.

El problema es el traslado a precios...

Ese es el gran problema de Argentina. En el resto del mundo que tienen devaluaciones, la persona de la calle ni se entera, ya que no lo afecta. Aún con países con altos niveles de dolarización, como por ejemplo Costa Rica. En Argentina es instantáneo. Si sube el dólar 20%, el peluquero mañana sube sus precios. Digo peluquero ya que es un ejemplo clave de bien no transable.