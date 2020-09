Alberto Fernández, sobre la quita de un punto de la coparticipación a CABA: "De inesperado no tiene nada esto"

"De inesperado no tiene nada esto, se escribieron ríos de tinta". Alberto Fernández habló esta mañana sobre la quita de unos $ 35.000 millones a la Ciudad del porcentaje de la coparticipación que recibía desde 2018, algo que se había modificado en la gestión de Mauricio Macri.

"Yo le mandé un mensaje de texto a Horacio diciéndole que se quedara tranquilo. Yo no hice esto para jorobar a nadie", indicó el Presidente.

En diálogo con Ernesto Teneumban, para radio con Vos, el mandatario aseguró no estar enojado con la protesta en sí, "que tiene un trasfondo razonable, como puede ser lo de los empleados públicos y trabajadores de salud", pero "no es el modo".

De todas maneras, insistió con que la protesta de los efectivos bonaerenses "no se puede prolongar en el tiempo" porque "es un un modo de protesta que no suena apropiado", aunque sostuvo que se trata de una "demanda justa, por un retraso salarial de muchos años".

Sobre una posible sanción a los policías por la forma en la que ejecutaron la protesta, el Presidente dijo que eso es algo "que tiene que resolver Axel"

"Estamos resolviendo situaciones como estas pero no salen a la luz", aseguró el Presidente. Y agregó: "No voy a entrar en una disputa con los policías, pero en medio de la pandemia me preocupa que esté cuidando a la gente no lo que hizo ayer".

Luego, específicamente sobre la creación del Fondo de Fortalecimiento Financiero, indicó que "no tiene un fin específico para la seguridad, pero puede ayudar para resolver el tema seguridad. Lo que sí busca es darle recursos a la Provincia para que pueda reforzar el tema de la seguridad. Y Si el gobernador lo dispone puede (dar aumento salarial a estatales y personal de la salud)".

El decreto

El Gobierno nacional oficializó hoy la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal que tendrá como objetivo "contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas" de la provincia de Buenos Aires.

Así lo dispuso por medio del decreto 735/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"El fondo que se crea se constituirá con los recursos que se incorporen al Tesoro Nacional a partir de la adecuación de la participación que le corresponde a la ciudad autónoma de Buenos Aires por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, en el marco de lo previsto por el artículo 1º del presente", dice el artículo 4 del decreto.

La creación del fondo fue anunciada ayer por el Presidente desde la residencia de Olivos, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof e intendentes oficialistas y de la oposición de distintos municipios, en el marco de las protestas de efectivos policiales bonaerenses en demanda de mejoras salariales y laborales.

El artículo 1 del decreto establece que "a partir de la entrada en vigencia del presente y hasta la aprobación por parte del Congreso de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponde" a esa jurisdicción por coparticipación "se fija en un coeficiente equivalente al 2,32% sobre el monto total recaudado".

El artículo 2 precisa que, "a partir de la aprobación por parte del Congreso de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad", la participación que le corresponde a la Ciudad se "fijará en un coeficiente equivalente al 1,40% sobre el monto total recaudado".

Las transferencias serán realizadas a través del Banco Nación en forma diaria y automática, indica el artículo 3 de la norma.

En los considerandos, se indica que la medida cumple con "la manda constitucional de proveer al crecimiento armónico de la Nación, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones".

Ayer, el Poder Ejecutivo explicó que la medida buscará "reponer un equilibrio" que la Provincia de Buenos Aires "perdió a mediados de los '80, cuando cedió 8 puntos de coparticipación federal".

El fondo se financiará con el porcentaje de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal, dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri.