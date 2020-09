Laspina: "Hay que aliviar el peso a las empresas, que empujarán el carro en la post pandemia"

Luciano Laspina es una de las espadas de la oposición en el Congreso y voz cantante en materia económica. En un contexto de cuentas públicas al rojo vivo, aseguró que "sería conveniente tener desembolsos frescos" del FMI en el corto plazo para financiar la transición al equilibrio fiscal pero "no para estirar la agonía del cepo cambiario".

En diálogo con El Cronista consideró que el día después del Covid se necesita una reforma impositiva "a favor del desarrollo industrial y la exportación" y aliviar el peso sobre las empresas y contribuyentes de alto patrimonio, que son los que "van a tener que empujar el carro a la salida de esta pandemia".

- ¿Qué hace falta para que la economía arranque?

- El Gobierno trata de comprar tiempo con una estrategia, buena o mala a nivel sanitario, pero muy costosa en lo económico. Una de las cuarentenas más duras del mundo, con un programa de asistencia de los más bajos, combinación letal para la economía y muchas empresas que no se sabe si podrán sobrevivir a la pandemia.

- ¿Qué desafíos plantea la economía pospandemia?

- Lo más urgente es reservas, brecha cambiaria y tipo de cambio, porque es el reloj de arena que corre más rápido, y para eso hay que revisar el funcionamiento del cepo cambiario. Lo segundo es la corrección de las cuentas públicas, algo más cercano posible al equilibrio, para lo cual se requieren reformas estructurales en el gasto, que para realizarse necesitan del diálogo de sectores de la sociedad y de la política que hoy está partido. El tercer reloj de arena, es resolver el problema estructural de crecimiento. Argentina hace diez años que no crece, la inversión no para de caer y el empleo está estancado. Eso tiene que ver con un modelo creado en el kirchnerismo, que no llegó a desmantelarse durante el macrismo, que es un sesgo anti exportador, anti inversión y anti empleo en toda la estructura regulatoria y tributaria.

- ¿Hay que pedir fondos frescos como parte del nuevo acuerdo con el FMI?

- Tener un buen programa que permita no sólo postergar vencimientos sino también tener desembolsos frescos sería conveniente en el corto plazo. Pero eso dependerá de cuál sea la calidad y profundidad del programa. Tomar fondos para financiar una transición al equilibrio fiscal me parece una estrategia correcta, pero hacerlo para postergar una larga agonía del cepo cambiario, es inadecuado.

- El martes ingresará el proyecto de Presupuesto 2021 y por ahora sólo se sabe que el déficit bajaría a 4,5% del PIB. ¿Cuál será el foco del debate?

- Quedan muchas preguntas para responder en torno a la meta de 4,5% de déficit en 2021. Este año hay entre 4 y 5 puntos de programas asociados al Covid que, en principio, el año próximo no deberían estar. Además, es muy probable que el Gobierno intente capturar no menos de un punto por la reforma tributaria y el rebote técnico de la economía puede aportar otro punto por mayor recaudación. Ahí pasamos de 8 puntos este año 6 puntos.

- Queda otro 1,5% por cortar.

- Exactamente, y deberían venir de reducciones al gasto público pero el Gobierno ya anunció que incrementará en 2 puntos el presupuesto de obra pública. Y después hay dos preguntas que se van a develar con el envío del proyecto, si el Gobierno va a recomponer o no las jubilaciones y si aumentará las tarifas en 2021.

- Los empresarios hace tiempo que piden cambios impositivos y el Gobierno está delineando su proyecto pero pareciera que en sentido opuesto. ¿Qué reforma necesita el país?

- El Gobierno va a hacer una contrarreforma tributaria, desandar gran parte de la reforma de 2017, sobre todo en materia de contribuciones patronales, eventualmente una reforma de Impuesto a las Ganancias para reinversión de utilidades empresarias. Cuando escucho al Gobierno sobre cómo va a corregir las cuentas públicas, uno deduce que está pensando en un aumento de la presión impositiva sobre las empresas y los altos patrimonios. Argentina debe reducir la carga tributaria para aliviar el peso sobre las empresas y bajar el sesgo anti inversión y anti empleo que hoy tiene la estructura regulatoria y tributaria en el país.

- ¿Ve al Gobierno caminando en ese sentido?

- No, hasta hoy el Gobierno va exactamente en dirección contraria. Lo que se ahorre por la mayor recaudación, lo perderá por la menor inversión. Esta pandemia ha golpeado a todas las empresas y a todos los contribuyentes y son esas empresas y contribuyentes de alto patrimonio los que van a tener que empujar el carro a la salida de esta situación. Si tu única señal es que los están esperando para darle por la cabeza, que es lo que ha dicho hasta ahora el Gobierno, esa gente no va a invertir.