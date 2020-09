Policía bonaerense: Alberto recibe a Kicillof en Olivos, en medio de un conflicto que se extiende a otras provincias

El gobernador Axel Kicillof visita desde las 18 al presidente Alberto Fernández en Olivos, en medio del reclamo de policías frente a la residencia y en diferentes puntos de la provicia de Buenos Aires y del país, a la expectativa de una recomposición de la paritaria del sector.

En un día en el que Alberto planteó por primera vez su postura sobre el tema al declarar que esta protesta "no se resuelve en patrulleros tocando sirenas" y de defender abiertamente la gestión de Kicillof, se espera que el Presidente haga un anuncio formal esta tarde, luego del encuentro que mantendrá con el mandatario provincial e intendentes del conurbano.

Fernández agradeció desde su cuenta en Twitter los apoyos de sectores que mostraron su disconformidad con la concentración policial frente a Olivos, y pidió a sus simpatizantes que no marchen a Olivos.

"Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez", dijo. Y añadió: "A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo".

El tuit del Presidente desalentó la convocatoria de Juan Grabois quien pidió marchar a la Quinta de Olivos por “la paz y la democracia”.

El referente de la CTEP había convocado para esta noche, a las 20, a una marcha por la “paz y la democracia” a la Quinta de Olivos. El dirigente social pidió, a través de una convocatoria por redes sociales, que la gente se acerque “con velas, distancia social y barbijo”.

Kicillof, en tanto, comunicará un aumento en los sueldos policiales mañana, en una cifra que se estima podría ser de alrededor de 30% y en cuotas, alejada por ahora del reclamo policial bonaerense que se ubica en un 56%.

Referentes de esa fuerza afirman que, en pandemia, hay personal que cobra salarios de $ 37.000 mensuales y $ 40 por hora extra.