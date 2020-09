Guzmán, empleo y pospandemia: "Éste es el momento de hacer una política expansiva"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que "es el momento" de hacer una política expansiva que ayude a la recuperación económica pospandemia para la creación de empleos, en el marco de la conferencia organizada por la Alianza de Investigación Global para Finanzas Sostenibles (Grasfi).

"El coronavirus es un shock regresivo. Es más regresivo en algunas economías que en otras. En este momento necesitaremos redefinir las prioridades en todo el mundo. Las disyuntivas se agudizan y la recuperación con generación de empleo será la primera prioridad. Este es el momento de hacer una política expansiva que ayude a la recuperación económica pospandemia y la creación de empleos", dijo.

Guzmán consideró que los períodos de crecimiento en Argentina últimamente trajo aparejadas crisis en las balanzas de pago debido a "que las exportaciones crecen a una tasa menor que las importaciones".

"Argentina históricamente ha sufrido crisis recurrentes de balanza de pagos. Ha sido un patrón común para el país que, cuando la economía crece, las importaciones crecen, pero las exportaciones no se mantienen a la par con el crecimiento de las importaciones, eso ha provocado devaluaciones, inflación, aumento de la pobreza", señaló.

Y matizó la cuestión ambiental respecto a las políticas económicas: "Tenemos en cuenta la sostenibilidad ambiental, pero debemos tener cuidado con la forma en que manejamos las disyuntivas."

Respecto al acuerdo alcanzado con los acreedores de la deuda bajo legislación extranjera, Guzmán aseguró que el arreglo colocó este frente externo en una posición de "sostenibilidad". "Dimos pasos muy importantes en esa dirección, logramos reestructurar la deuda en moneda extranjera con nuestros acreedores y colocar lo que era una carga de deuda insostenible en una posición de sostenibilidad", remarcó.

Y agregó: "Redujimos los pagos de intereses que enfrentaba Argentina de una tasa de interés promedio del 7% a una tasa de aproximadamente el 3%. Lo que logramos es un acuerdo que brinda un alivio sustancial con respecto a la situación en la que se encontraba Argentina. Prácticamente no deja carga de pago de deudas en los años inmediatos. No habrá pagos de amortización de capital durante los primeros 5 años, por lo que es un resultado positivo que pone a la economía en una mejor situación que antes, incluso en una situación de mayor certeza."



El panel del que participó Guzmán estuvo integrado por el ministro de Mercados Financieros y Vivienda de Suecia, Per Bolund; el titular de la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la OCDE, Jorge Moreira da Silva; la economista en jefe del Grupo del Banco Mundial, Carmen Reinhart; y el profesor de Harvard Kennedy School, Minos Zombanakis.