Kicillof no ve intento "desestabilizador" detrás de las protestas de la policía y ratifica a Berni

"No vemos un intento de desestabilización. Hubo algunas declaraciones preocupantes, pero no es algo sistemático". Contundente, el jefe de gabinete de la administración bonaerense de Axel Kicillof, Carlos Bianco, rechazó hoy las especulaciones de ciertos sectores del oficialismo sobre un supuesto intento para desestabilizar al gobernador detrás de las tensas protestas que llevan adelante efectivos de la Policía Bonaerense en reclamo de aumentos salariales y otros planteos.

El funcionario y mano derecha del mandatario provincial resaltó que el reclamo de los efectivos de la Policía Bonaerense es "absolutamente legítimo", aunque si se quejó de la actitud de ciertos sectores de la oposición, a los que no identificó puntualmente, que -según dijo- "se suben a esto con una motivación política". De todos modos, aclaró: "No veo un intento de desestabilización. Hubo algunas declaraciones preocupantes, pero no es algo sistemático".

Por otra parte, Bianco anticipó que Kicillof prepara una oferta de mejora salarial que presentará en las próximas horas en la apuesta de cerrar un acuerdo con los efectivos. "Queremos que sea un anuncio amplio para que se terminen estas protestas", sostuvo el funcionario provincial, en alusión al plan integral de Seguridad que será lanzado entre este jueves y viernes.

En declaraciones radiales, al ser consultado sobre la posibilidad de que haya sanciones contra los efectivos que realizan las protestas, Bianco respondió: "Si tiene que haber sanciones, lo va a definir la Justicia, no nosotros".

"Están hablando los altos mandos de la fuerza. Están terminando de analizar el petitorio. Estamos trabajando. Estamos haciendo las readecuaciones de acuerdo con las solicitudes" planteadas por los uniformados, añadió.

Sin embargo, el funcionario provincial remarcó que "no hay una oferta que se tiene que validar porque no hay una negociación paritaria ni una representación policial; acá hay una determinación del Gobierno bonaerense, que será comunicada por decreto".

"Hay cierta tensión, pero el servicio se ha mantenido, a pesar de lo que se había agitados desde las redes o desde algunos personajes. No hay zonas liberadas, ni delitos masivos. La situación está relativamente bajo control", destacó.

Finalmente, el jefe de Gabinete provincial ratificó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni: "No hay ninguna razón por la que Sergio debería dejar su cargo: estamos muy conformes con su trabajo".