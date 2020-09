Pichetto criticó al Gobierno sobre la cuarentena: “Estamos perdidos irreversiblemente”

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, volvió a criticar la cuarentena por la pandemia del coronavirus y aseguró que "seis meses es una locura, y con resultado frustrante". “Estamos perdidos irreversiblemente”, sostuvo.

"Creo que el presidente esperaba mejores resultados. No le voy a imputar mala fe. La cuarentena podía haber sido por 30 o 40 días. Lo de ahora es insostenible. El fundamento era para preparar a los equipos de salud, compramos la cuarentena como compramos la convertibilidad, en la Argentina es todo extremo", expresó el ex senador en la noche del martes en diálogo con TN.

En esa línea, señaló que "en función de esta cuarentena interminable", "se le ha dado Fernández la agenda, la decisión de los DNU, de los aciertos y también de los errores".

“Estamos perdidos irreversiblemente”, sostuvo el ex candidato a vicepresidente ante las decisiones del Estado para controlar la pandemia. Asimismo remarcó: “Compramos la cuarentena como compramos la convertibilidad”, sobre la decisión que se tomó en marzo de esta año.

"Si no recuperamos un proceso de normalidad, tampoco el Congreso ni el Poder judicial van a recuperar la normalidad, y hay algunos actores del Gobierno que te quieren llevar puesto hasta fin de año, especialmente en las Provincia de Buenos Aires te quieren llevar hasta no se sabe cuándo, el ministro de Salud dijo que no iba a ver Navidad", expresó.

Pichetto, se expresó sobre la actualidad en el Congreso de la Nación en medio de la disputa entre el oficialismo y la oposición. El ex senador nacional destacó que la virtualidad le quita “vitalidad” al Poder Legislativo. “Me cuesta aceptar que el Senado funcione por Zoom”, agregó y subrayó que se debe “recuperar lo presencial más temprano que tarde”.

Por otro lado, habló sobre las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Hay en Argentina, a partir de los juzgamientos de lesa humanidad, una ampliación de la responsabilidad objetiva. En el marco de los militares. Eso trasladado a los delitos de la administración pública me parece complicado".

"Hay causas en las que la vicepresidenta tiene decisiones que no tienen carácter judicial. Son causas de naturaleza política convalidadas por el Congreso como el Memorándum y el dólar futuro. Pero también hay causas que sí son indudablemente materia de investigación, en el tema de obra pública hay una ampliación de la responsabilidad objetiva muy alta, la figura de la asociación ilícita, siempre es compleja. Es muy complicada en el tema de la prueba", argumentó.

En ese sentido, continuó: "El Poder siempre estuvo en la figura de la vicepresidenta. Alberto no se puede separar de la vicepresidenta que maneja las cámaras, que tiene el núcleo duro, que tiene las organizaciones sociales para ocupar la calle, hay puntos de coincidencia entre la liberación de presos y la ocupación de terrenos".

Sobre la movilización del pasado 17 de agosto que aglomeró varias iniciativas opositoras, Pichetto resignificó dicha protesta. “La verdadera agenda del 17 de agosto era recuperar la libertad”, indicó. También se explayó en que este concepto está vinculado no solo a la esencia del ser humano sino también a las necesidades más inmediatas, como trabajar.

Al finalizar, al ser consultado sobre las acusaciones de Elisa Carrió el pasado lunes, Pichetto sostuvo que no se gesta un Golpe de Estado, sino que el poder aún está en el Gobierno. “El poder siempre estuvo en la vicepresidenta”, argumentó.