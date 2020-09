Contener el avance del euro no será fácil para el Banco Central Europeo

La reciente alza del euro causa consternación en el Banco Central Europeo (BCE), pero los inversores sostienen que para las autoridades de la entidad no será nada fácil tratar de debilitar la moneda.

A los altos funcionarios del BCE les preocupa cada vez más la apreciación que ha tenido el euro desde que la pandemia sacudió los mercados financieros del mundo a principios de este año. La moneda de cotizar a u$s 1,06, que fue su piso de marzo, trepó fugazmente un máximo de u$s 1,20 la semana pasada. La mayor solidez del euro pesa sobre la economía de la región porque le resta competitividad a las exportaciones, y baja el precio de las importaciones, en un momento en el que la eurozona tiene deflación por primera vez en cuatro años.

Se espera que como consecuencia de la suba del euro vuelvan a disminuir las proyecciones de inflación del BCE en su reunión de política monetaria del jueves. Se las ubicaría aún más por debajo de su objetivo de algo menos de 2%. Pero los inversores advierten que poco pueden hacer la presidente del banco, Christine Lagarde, y sus colegas para influir en el tipo de cambio. La fortaleza del euro, aseguran, se debe en gran medida al fuerte cambio de política monetaria en la Reserva Federal de EE.UU. este año -y también es una muestra de respaldo al fondo europeo de recuperación de 750.000 millones de euros, creado por la pandemia en julio.

"Para el BCE, tratar de debilitar el euro cada vez tiene menos sentido", dijo Peter Kinsella, estratega jefe de divisas de la gestora de activos suiza Union Bancaire Privée. "Lagarde se refirió al euro esta semana, pero no está tan claro qué es lo que realmente pueden hacer".

Los inversores no creen que el BCE tenga mucho margen para bajar las tasas de interés del actual -0,5%. El mercado incluye en sus precios otro recorte de 0,1 punto porcentual para la tasa de depósitos en 2021, según los analistas de Nomura. Pero prevén que el banco central mantendrá las tasas sin cambios y que en su lugar extenderá su programa de compra de bonos de 1,35 billones de euros, en un intento por aliviar la presión deflacionaria.

Si bien la mayoría de las autoridades del BCE concuerdan en que la reciente alza del euro no es bien recibida, no hay un consenso claro sobre lo que deben hacer al respecto. "Tenemos que pensar cómo vamos a evitar una apreciación artificial del euro", dijo un miembro del consejo de gobierno del BCE. "No hay una necesidad inmediata de actuar; estamos esperando señales de cómo avanza la recuperación."

Aunque algunos miembros del consejo se consuelan con la idea de que la fortaleza del euro refleja la confianza de los inversores en la respuesta de la UE frente a la pandemia, otros temen que le gane la partida la Fed, que cada vez está más a favor de las políticas de estímulo.

La iniciativa del banco central estadounidense de bajar las tasas de interés a casi cero ante la crisis de Covid-19 hizo que fuera menos atractivo retener activos en dólares. El giro de la Fed el mes pasado hacia una meta de inflación promedio debilitó aún más el dólar y presiona más al BCE para que responda con su propia revisión estratégica, que debe estar terminada para el próximo año.

"El BCE tiene un gran desafío en lo que respecta a contener la fortaleza del euro frente al dólar ante el nuevo enfoque de la Fed", dijo Krishna Guha, jefa de Política Global y Estrategia de Banca Central en Evercore ISI.

La miembro del consejo opina que el BCE tiene que "vigilar que la política de EE.UU. no tenga un impacto negativo sobre nuestra propia recuperación de la eurozona", y agregó: "Espero que el consejo de gobierno no sea demasiado rígido al momento de decidir e implementar la revisión estratégica".

Otras autoridades se muestran más relajadas en cuanto a la fortaleza del euro. Isabel Schnabel, directora ejecutiva del BCE, señaló la semana pasada que cualquier pérdida de competitividad que sufran los exportadores de la eurozona se verá compensada por el impulso al comercio exterior y al crecimiento que generará la debilidad del dólar estadounidense.

La mayoría de los economistas esperan que Lagarde haga malabarismos esta semana, restando importancia al euro y haciendo hincapié en cómo el banco central está dispuesto a ablandar más la política monetaria si fuera necesario, pero sin anunciar grandes cambios.

Las apuestas a que el euro se fortalecerá más se acercan a su nivel más alto, según los datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Este optimismo crea la posibilidad, opinan los analistas, de que la moneda retroceda del nivel actual apenas por encima de u$s 1,18.

Pero algunos inversores se mantienen firmes. "La intervención verbal dura uno o dos días, pero luego el mercado vuelve a centrarse en la política monetaria", dijo Kacper Brzezniak, gestor de carteras en Allianz Global Investors. "En ese frente, no estoy seguro de que haya mucho que puedan hacer" para debilitar el euro, agregó.

Las autoridades y los políticos de otras partes del mundo pueden "jugar a lo mismo", comentó Brzezniak. "Si Lagarde menciona el euro, no tengo ninguna duda de que otros bancos centrales empezarán a hablar de sus propias monedas, y Donald Trump probablemente comience de nuevo a hablar del dólar".

Traducción: Mariana Oriolo