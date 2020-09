Dólar: el contado con liqui se desploma más de 6% y la brecha cae debajo del 60%

El dólar blue se mantenía en los $ 131, luego de retroceder $ 1 el lunes y alcanzar su menor nivel en un mes.

El dólar mayorista sumaba 6 centavos y se vendía a $ $ 74,71, precio al que el Banco Central (BCRA) elevó su ficha por u$s 50 millones en el MULC.

El promedio entre bancos que realiza el Central colocaba el precio en los $ 78, un alza de 6 centavos. De esta forma, el valor del sólar "solidario" subía a $ 102,7.

Las cotizaciones financieras operaban a la baja. El dólar MEP retrocedía (-0,6%) hasta los $ 117,12, mientras que el contado con liqui se desplomaba (-6,1%) hasta los $ 118,18, aunque llegó a perder 7%.

De esta forma, la brecha cae por debajo del 60%.

Fernando Camusso, de Rafaela Capital destacó que "el CCL cayó hasta 7% a $ 117,50, pero MEP solo baja CAE 1% a $ 116".

"O sea está cayendo fuerte la liquidación en moneda extranjera jurisdicción NY. Hay que recordar que ayer hubo feriado en Estados Unidos y hoy se empieza a ver la realidad en el debut de los nuevos títulos que caen entre 0,7 y 1%", precisó.

En diálogo con El Cronista planteó que "obviamente también se siente impacto en bonos en dólares locales que se adquieren para hacer MEP".

"A partir de hoy vamos a comenzar a ver si realmente BCRA y ANSES intervienen intentando bajar la brecha a través de sus nuevas tenencias. Por ahora es todo mercado y mala apertura en general en en USA", detalló.

Gustavo Neffa, de research for Traders, sostuvo que "son días muy movidos" y consideró que todavía "no se entiende mucho ese valor del CCL, de no ser por liquidaciones que puedan estar haciendo el Central u otros organismos desentralizados como ANSES o bancos oficiales para reducir la brecha".

Por su parte, en analista financiero Christian Buteler opinó: "Yo siempre uso el mismo activo para hacer el CCL, YPF, y me da $ 122,17, es decir $ 1 menos que el viernes. Ojo porque depende que activo se use el precio puede ser distinto".

"Creo que hay un desorden en el mercado. Hacer la cuenta con acciones y adrs te da una mejor perspectiva de la realidad", señaló en referencia a los efectos del feriado de ayer en los Estados Unidos más el arranque de cotización de los nuevos bonos.

El dólar minorista operaba sin cambios en los $ 78,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

La rueda del lunes no fue muy significativa, ya que si bien empezaron a operar los nuevos bonos surgidos tras el canje de la deuda, el feriado en los Estados Unidos tuvo pleno impacto en la actividad local.

Desde ayer lunes, la entidad que dirige Miguel Ángel Pesce tiene u$s 16.575 millones en los nuevos bonos que entraron al canje de valor nominal, y su valuación de mercado es de u$s 7611 millones, de acuerdo.

Se estima que el nuevo bono que más se opere para el CCL sea el 2030, donde el BCRA tiene u$s 2365 millones de valor de mercado y el 2035, donde tiene u$s 3865 millones.

De esta forma, se espera que el Central use su poder de fuego para achicar la brecha que tanto preocupa al Gobierno.