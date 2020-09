Cómo eludir el cepo para comprar dólar Bolsa y el cupo de u$s 200

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso un parking de 90 días para que quien compre dólar MEP, que no pueda comprar dólar ahorro, y viceversa.

Pero, en rigor de verdad, la restricción es para vender bonos en dólares, las especies C o D, pero no dice nada de las obligaciones negociables, y lo que no está prohibido está permitido.

El lunes que viene vencen obligaciones negociables de IRSA, que se ingresa en pesos, pero se paga en dólares. “Es acumulable con el dólar ahorro porque no se materializaría una venta, sino una amortización de capital”, explicó el asesor financiero Mauro Cognetta.

Justo coincide en que el bono amortiza, vence, culmina, deja de existir, por lo tanto, se cobran los dólares independientemente que se haya comprado la ON en pesos. La próxima ON que hay con las mismas características también es de IRSA, pero vence en noviembre.

El tema es que no hay otros instrumentos que coincidan con vencimientos, porque los bonos del Tesoro vencen en 2029, tampoco hay provinciales, por eso la da IRSA viene teniendo incluso mucho volumen en el mercado secundario desde diciembre del año pasado.

Quien compra pagando $ 122,75 recibirá el día lunes 14 de Septiembre u$s 1 de amortización de este bono, más el interés correspondiente de u$s 0,0125 -cupón anual de 5% pagadero trimestralmente-, lo que da un total de u$s 1,0125.

Por lo tanto, el tipo de cambio implícito al cual uno puede comprar dólares es de $ 122,75 dividido u$s 1,0125, que da igual a $ 121,23.

“Sin límite de monto, sin impuesto país y sin violar la norma de los 90 días”, asegura Cognetta, y pasa a detallar la transacción.

Partir de pesos, durante la semana comprar el bono y esperar a cobrar los dólares el lunes 14. La operación puede hacerse cualquier día de esta semana, pero hasta el jueves en t+2 (48 horas) y viernes sólo en t+0 (contado inmediato).

¿Hay riesgo? El riesgo es que IRSA no pague, pero nunca ha incumplido su deuda: de hecho, es una empresa cuya fuente principal de financiación dado su negocio de repago de largo plazo, por naturaleza es el mercado de capitales.

Por lo tanto, sería muy difícil que entre en default. Son sólo u$s 144 millones que incluso la empresa ya los tiene. En junio vendió dos pisos de Della Paolera 200 al BIND por u$s 16,9 millones, más otro inmueble y cinco cocheras en la Torre Boston en Catalinas Norte por u$s 6,7 millones, más la reciente venta en julio de la Torre Bouchard 710 en u$s 87,2 millones.

IRSA RPC4 negocia bajo los siguientes tickers: RPC4C: dólares cable, divisa, contado con liqui, CCL; RPC4D: Dólar MEP, Dólar Bolsa; y RPC4O: Pesos.

El viernes pasado RPC4O operó casi $ 73 millones, un volumen considerable, y con 319 operaciones registradas en el día, mientras hasta ahora ya negoció $ 76 millones con 445 operaciones. O sea, está superando al viernes.

Lejos la que más volumen está haciendo, luego le sigue la otra de IRSA, con $ 3,7 millones con 85 operaciones y después YPF con $ 3,3 millones, pero la ON de IRSA es, lejos, la de mayor volumen y la de mayor cantidad de operaciones en un mercado secundario de ONs que es una suerte de lágrima para el retail por el escaso volumen negociado.

Un aspecto clave es revisar la comisión que cobra el bróker en este tipo de transacciones. La tabla debe ponerla cada agente en su página web, pero suelen incluir el máximo, que está regulada y es del 2%, pero no el mínimo, para tener margen de negociar por menos.

Acá la comisión es menor incluso que en el dólar MEP, porque en ese caso suelen cobrar entre 0,5 y 1% por la compra y otro tanto por la venta, pero en la ON no hay venta, porque hay amortización, y es un rubro donde no se suele cobrar comisión.

Sí se cobra por renta o por cobro de dividendo de acciones, pero en el caso de la ON pasa a ser mucho más competitivo porque hay una pata que no tiene costo.